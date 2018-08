Gli abitanti dell' Arizona in fila per un ultimo saluto a McCain

Genova - Intesa cancella i mutui delle case inagibili/ Prima buona notizia per Gli abitanti della zona rossa : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio ponte Morandi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Migranti della Diciotti a Rocca di Papa - tensioni tra Gli abitanti : ... dopo un viaggio di 10 ore in pulmann reso ancor più difficile da guasti meccanici, i circa 100 Migranti della Diciotti che saranno ospitati nel centro di accoglienza 'Mondo Migliore'. Ad attenderli, ...

Migranti Diciotti a Rocca di Papa - abitanti in rivolta : «Non li voGliamo - portano malattie» : Dalla nave 'Diciottì al centro di accoglienza 'Mondo Migliorè di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Poi il trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato...

1939 anni fa l'eruzione del Vesuvio : è virale il ricordo social dell'ultimo giorno di vita deGli abitanti di Pompei : Il nostro cronista, Plinio il Giovane, che, in quel momento, si trova a Miseno dallo zio, Plinio Il Vecchio, uomo di scienza e comandante della flotta romana, descrive nel dettaglio, nelle sue ...

Candele al posto delle case crollate. Gli abitanti di Amatrice : 'Ricordiamo un mondo che non c'è più' : Quel mondo ormai è finito ma non possiamo restare chiusi in casa a far finta di nulla', dice Sandra Piccioni, proprietaria dell'unica azienda ancora presente ad Illica, 'cooperativa rinascita 28', ...

Crotone - paura e preoccupazione deGli abitanti del popoloso quartiere “trecento alloggi” a Crotone a causa di un incendio : Un’area abbandonata, con alcuni capannoni dismessi, e’ stata avvolta dalle fiamme nella mattinata di oggi, a Crotone. L’incendio e’ avvenuto

Genova - Gli abitanti davanti al ponte crollato : “In manutenzione da 30 anni - ultimamente giorno e notte. E ora chi si fida più?” : “Ci passavo tutti i giorni, anche stamattina. Certo, si sapeva che non era una struttura molto solida, ma non pensavo sarebbe venuto giù”. In via Perlasca, a Genova, è un continuo via vai di persone. Si fermano dietro i nastri sistemati dalle forze dell’ordine e non riescono a staccare gli occhi dal ponte Morandi, dalle macerie che hanno inghiottito 35 auto e 3 tir, e dagli elicotteri che si alzano in volo dal luogo del ...

Il 21 ottobre Gli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia : Il 21 ottobre gli abitanti della provincia di Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia. Lo ha deciso mercoledì il Consiglio dei ministri, accogliendo la sentenza della Cassazione che a luglio aveva dichiarato la The post Il 21 ottobre gli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia appeared first on Il Post.

Anticipazioni Una Vita : Cayetana rivela la sua vera identità aGli abitanti di Acacias 38 : La bellissima serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] continua ad appassionare i telespettatori. Nelle puntate che il pubblico italiano avra' modo di vedere su Canale 5, probabilmente a settembre, la malvagia Cayetana apprendera' di essere in una brutta situazione e decidera' di uscire allo scoperto. In particolare la dark lady svelera' la sua vera identita' agli abitanti di Acacias 38. Una Vita: Ursula si allea con Mauro e ...

Camping river - Stasolla (ass. 21 luglio) : “Piano del Comune è fallito - il 50% deGli abitanti ora vive per strada” : Carlo Stasolla, presidente dell’associazione “21 luglio“, ai margini della Sala Conferenze della Camera dei Deputati ha parlato dello sgombero del Camping river. “Abbiamo svelato la propaganda del Comune di Roma. Una serie di informazioni falsi e numeri errati. Atteggiamento mistificatorio. I giornalisti e i cittadini non hanno ricevuto informazioni corrette. Il river è una grandissima macchia sulla città. Si sono violati ...

Aprilia : immigrati presunti ladri vengono rincorsi daGli abitanti - morto un marocchino : Questa notte intorno alle due ad Aprilia un’auto con targa straniera con a bordo due immigrati di colore si aggirava con fare sospetto in una zona tenuta d’occhio dagli abitanti perché gia' oggetto di numerosi furti. L’auto è fuggita a tutta velocita' inta da tre uomini del luogo ma è finita fuori strada. A quel punto due dei tre italiani sono scesi, il guidatore è fuggito e il marocchino al posto del passeggero della Megane in fuga potrebbe ...

Sgombero Camping river - il racconto deGli abitanti rom : “Urla e spintoni. Ora non sappiamo dove andare” : “Non ci aspettavamo lo Sgombero oggi. Era previsto per domani”. Gli abitanti del Camping river si sono radunati davanti all’ingresso del campo sgomberato dalla polizia locale stamane. “Ci sono stati spintoni”, racconta una ragazza, non ancora maggiorenne, mentre mostra un video alle telecamere. “Per fortuna non è successo niente e c’è stata solo tensione”, dice il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. “La polizia locale ha fatto il suo ...

CampidoGlio : via operazioni assistenza sociale abitanti camping : Roma – Al via operazioni di assistenza sociale per gli abitanti del camping. Al momento altre 20 persone hanno accettato l’offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale. Cosi’ una nota del Campidoglio. L'articolo Campidoglio: via operazioni assistenza sociale abitanti camping proviene da RomaDailyNews.