Giulia De Lellis tradita da Damante? Parla Alessandro Calabrese

Alessandro Calabrese : ‘Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con un’ex tronista’ : Si torna a parlare dei ‘Damellis’. Dopo il gossip secondo cui Andrea Damante avrebbe voltato pagina con una nuova fiamma (QUI chi è), il popolo del web è in fermento perché è stato rivelato il presunto motivo per cui l’ex tronista e Giulia De Lellis si erano lasciati. A svelarlo è stato Alessandro Calabrese, concorrente del GF14 e corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e donne. In una serie di Instagram story il romano parla ...

Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis : baci in barca con la nuova fiamma. Ecco chi é. (FOTO) : Niente da fare: i fan dei “Damellis” devono rassegnarsi all’ormai evidente impossibilità di assistere di nuovo al ritorno di fiamma della coppia nata nel programma ‘Uomini e Donne’. Le foto pubblicate dal numero di Spy in edicola da venerdì 31 agosto parlano chiaro: l’ex tronista Andrea Damante ha dimenticato del tutto la sua ex storica Giulia De Lellis e si è lasciato trasportare dal feeling scoppiato con una nuova ragazza. Andrea ...

“Adios Giulia”. De Lellis depennata - ora c’è lei : la nuova fiamma di Andrea Damante : Sul numero di “Spy” in edicola da venerdì 31 agosto, le prime immagini esclusive dell’ex tronista Andrea Damante, oggi affermato dj, lontano dalla sua ex storica Giulia De Lellis nella prima estate da single. Il settimanale lo ha sorpreso alle Baleari accanto a una bellissima ragazza. Ma andiamo con ordine. La notizia della fine della storia d’amore di una delle coppie più amate di ‘’Uomini e Donne’’ aveva lasciato tutti ...

Giulia De Lellis in tour con i Negramaro : il clamoroso annuncio : Giulia De Lellis annuncia che a novembre sarà in tour con i Negramaro in compagnia del loro produttore Giulia De Lellis annuncia una grande novità ai suoi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ormai ex fidanzata di Andrea Damante non ha mai nascosto la sua passione per il canto. In realtà, il pubblico […] L'articolo Giulia De Lellis in tour con i Negramaro: il clamoroso annuncio proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis Instagram : l’ex corteggiatrice in tour con i Negramaro : L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, dopo la separazione da Andrea Damante, è pronta per un nuovo e soprattutto importante progetto. La romana ha pubblicato alcune stories dal suo account ufficiale Instagram anticipando una grossa sorpresa ai suoi fan. Nei prossimi mesi Giulia De Lellis sarà impegnata in giro per l’Italia insieme ai Negramaro, gruppo musicale pop rock italiano famosissimo. Giulia De Lellis: ...

Andrea Damante fidanzato? Sharon ha preso il posto di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis: Andrea Damante e Sharon Filograsso stanno insieme? Andrea Damante fidanzato con Sharon Filograsso? Il nuovo numero di Spy Magazine, in edicola questa settimana, mostra le prime immagine dell’ex tronista di Uomini e Donne con una nuova ragazza conosciuta durante le vacanze a Formentera e con la quale ha condiviso il lavoro al noto Pineta Club, uno dei locali più glamour. Secondo quanto rivelato dal giornale di gossip, ...

“È iniziato così…”. Giulia De Lellis - il regalo commovente di mamma e papà : La bellissima storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente giunta al capolinea. A distanza di qualche settimana dalle forti dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne che mettevano la parola fine ai pettegolezzi su un loro presunto ritorno di fiamma, anche la giovane influencer romana, ospite di una serata al mamma Mia Beach di Santa Teresa di Riva, è tornata a parlare del rapporto che la lega al ...

Giulia De Lellis - Andrea Damante nell'album dei ricordi : Non sarà mai ai livelli di Al Bano e Romina, ma la telenovela Giulia De Lellis - Andrea Damante è la soap opera estiva della generazione Instagram. E proprio sul social network delle immagini e delle Stories l'ex fidanzata del tronista di Uomini e donne ha pubblicato una sorta di album dei ricordi, forse regalatole dai familiari:"Cosa c’è più bello di un ricordo? Mi è stato fatto un regalo troppo speciale. Grazie infinite, non sarà mai ...

Giulia De Lellis : “Andrea Damante? Non c’è più amore!”/ Mare e famiglia prima dei nuovi impegni di lavoro : Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha chiuso le porte...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Giulia De Lellis "Andrea? Persona importante per me - ma non c'è più l'amore" : Giulia De Lellis pare aver messo un punto definitivo nella sua relazione con Andrea : l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospite durante una serata in discoteca e i fan non hanno perso ...

Giulia De Lellis : "Andrea Damante? Non c'è più amore" (video) : Giulia De Lellis, nel corso di una serata al Mamma Mia Beach, ha chiarito, una volta per tutte, il legame che la tiene ancora ancorata all'ormai ex fidanzato Andrea Damante. Tanto affetto, stima reciproca e un velo di rispetto hanno preso il posto di quello che sembra essere un amore da copertina. Ecco le parole dell'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' che hanno spezzato i cuori dei tanti fan della non più coppia: È una persona molto ...