GIRONE JUVENTUS Sorteggio Champions League 2019 | gli avversari | l' anno scorso fu il

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il GIRONE ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un GIRONE di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

GIRONE Juventus/ Sorteggio Champions League 2019 - quali avversari per i bianconeri? : La Juventus affronta il Girone di Champions League per il settimo anno consecutivo, e nel Sorteggio di Montecarlo sta per scoprire gli avversari contro cui dovrà giocare nella sua prima fase(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:08:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie della Juventus. Possibile GIRONE di ferro con Liverpool - Monaco e Valencia : Il cammino della Juventus nella Champions League 2018/19 inizia formalmente giovedì 30 agosto alle ore 18:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo con il Sorteggio della fase a gironi della massima competizione continentale per club. La dirigenza juventina ha investito molto in questa sessione estiva di mercato (inserendo in rosa Cristiano Ronaldo, Cancelo, Bonucci, Emre Can…) con l’obiettivo di continuare a vincere in Italia e soprattutto ...

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019/ Ultime notizie - dalla Juventus all’Inter : occhio al GIRONE di ferro : SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:33:00 GMT)