GIRONE INTER Sorteggio Champions League 2019 | gli avversari | l' ultima volta dei

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il GIRONE ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un GIRONE di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

GIRONE Inter/ Sorteggio Champions League 2019 - chi sono gli avversari dei nerazzurri? : Girone Inter, Sorteggio Champions League 2019: dopo sei anni i nerazzurri tornano a giocare nel massimo torneo europeo, oggi conosceranno gli avversari nelle sfide del primo turno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:02:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie dell’Inter. Rischio GIRONE di ferro : Giovedì alle ore 18.00 a Montecarlo ci sarà il Sorteggio della fase a gironi di Champions League. Tra le squadre presenti c’è anche l’Inter, che ha centrato la qualificazione proprio all’ultima giornata lo scorso grazie alla rimonta sulla Lazio e al gol di Vecino all’Olimpico. Un ritorno importante nella massima competizione europea per club per la squadra di Luciano Spalletti, che ha acquistato tanti nuovi giocatori e ...

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Inter in quarta fascia : ecco il peggior GIRONE possibile : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:57:00 GMT)

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019/ Ultime notizie - dalla Juventus all’Inter : occhio al GIRONE di ferro : SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:33:00 GMT)