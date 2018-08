Giovanni Tria in missione in Cina | il ministro doveva salvare l' Italia | quanti milioni ha

Al via la visita di Giovanni Tria in Cina : "Non cerco compratori per i titoli di Stato - non c'è questo problema" : Giovanni Tria arriva in Cina e smonta la "tesi", "sostenuta in questi giorni dalla stampa italiana", secondo la quale il paese asiatico sarebbe un nuovo investitore del debito italiano. Tesi che, dice il ministro dell'Economia in un'intervista al quotidiano cinese Guangming, "non corrisponde al mio pensiero".Nei prossimi giorni il titolare del Mef intratterrà una serie di colloqui con autorità e investitori sia a Pechino che a ...

Autostrade - Giovanni Tria frena i Cinque Stelle su Cassa depositi e prestiti : passa la linea Giorgetti : Poche ore dopo, secondo un retroscena di Repubblica, uomini vicini al ministro dell'Economia hanno decisamente smentito l'ipotesi. La proposta già non godeva dei favori dei pronostici, considerando ...

Renato Brunetta : 'Proclami pericolosi - intervenga il Giovanni Tria o a settembre crolla tutto' : E' molto preoccupato Renato Brunetta per il futuro dell'economia italiana: 'Governo e maggioranza continuano a farsi del male. In piena crisi finanziaria, gli economisti della Lega e il leader del Movimento 5 Stelle rilanciano affermazioni, concetti e ...

Matteo Salvini - il blitz per fare fuori l'infiltrato Giovanni Tria. Chi protegge il ministro : Da settimane si parla di incomprensioni tra il vicepremier Matteo Salvini e il titolare dell 'Economia , ministero peraltro spinoso, dal quale in molti sono stati 'defenestrati' anche dagli esecutivi ...

Giovanni Tria - stop al piano per le assunzioni nelle forze dell'ordine : mancano i fondi : Nonostante il via libera da parte del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno , al provvedimento manca la controfirma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ma soprattutto non c'...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel governo : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...

Bruno Vespa - la pesantissima indiscrezione su Giovanni Tria : 'Lui - a Giuseppe Conte...' : Come sottolinea Italia Oggi , Vespa sembra 'fare il tifo' per il ministro dell'Economia. Il conduttore Rai, infatti, ha recentemente affermato: 'Tria, Costituzione alla mano, ritiene di rispondere ...

Giovanni Tria - l'aumento dell'Iva può far saltare il governo : verso la crisi? : Cornuti e mazziati. Finirà che aumenterà l'Iva e salterà la Flat tax, o si farà solo un po'. Con il suo procedere chieto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta lasciando passare ogni giorno di più l'idea che l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sia improrogabile. Gli organismi internazionali, dal Fondo Monetario all'Ocse, da ...

Giuseppe Conte si tiene stretto Giovanni Tria : "Non esiste che lasci" : Le voci si susseguono, il futuro di Giovanni Tria non è certo. Si muove allora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui rassicura sulla stabilità del ministro dell'Economia nel suo Governo."Il ministro Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. ...

Giovanni Tria : “Flat tax nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere

Perché Giovanni Tria non è stato cacciato. Retroscena horror : quello che non ci dicono : Blindato, blindatissimo. Né Lega né M5s si fidano del ministro dell'Economia Giovanni Tria , un tecnico che fa asse con il Quirinale e con il premier Giuseppe Conte , non parla con Luigi Di Maio né con Matteo Salvini , ma solo con Giancarlo Giorgetti , e, forse, ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...