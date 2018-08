ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Giallo in Campania, donna trovata morta in casa della zia dell'ex marito - GHERARDIMAURO1 : RT @mattinodinapoli: Giallo in Campania, donna trovata morta in casa della zia dell'ex marito - mattinodinapoli : Giallo in Campania, donna trovata morta in casa della zia dell'ex marito - NapoliTime : Avviso di criticità giallo fino alle 20 di questa sera per temporali La Protezione civile della Regione Campania ha… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) CAPUA - Morte sospetta in unacase popolari del rione Iacp, in un contesto di fabbricati meglio noto come «Palazzine Tedesche», in via Napoli, non molto distante...