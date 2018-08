Già persi 70 deputati E alle europee può finire l' era destra-sinistra

Tifone Cimarron : 3 dispersi in Giappone : Almeno 3 persone risultato disperse per le conseguenze provocate dal Tifone Cimarron nel Giappone occidentale. In particolare, il Tifone ha colpito la zona meridionale della prefettura di Tokushima attorno alle 21 locali di oggi. Le violente raffiche di vento hanno determinato la cancellazione di oltre 350 voli e hanno pesantemente condizionato la regolarità dei trasporti ferroviari e marittimi. L'articolo Tifone Cimarron: 3 dispersi in Giappone ...

Maltempo - Corea del Sud e Giappone pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono Già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

2 miliardi Già persi dai BenettonE incombe lo spettro risarcimenti : Il crollo del ponte Morandi inizia a farsi sentire pesantemente sulle casse dei Benetton, che hanno già perso 2 miliardi di euro di patrimonio. E incombe lo spettro dei risarcimenti Segui su affaritaliani.it

Tragedia sul Pollino : pioggia intensa e il torrente straripa. Morti 11 escursionisti. Si cercano i 5 dispersi : Dramma nel Parco Pollino . Sono salite a 11 le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è morta nell'ospedale di Cosenza, ...

Gentiloni : governo incerto - Già persi 5 mld. Subito alternativa : Roma, 10 ago., askanews, - Già 5 miliardi di spesa per interessi in più sui titoli di Stato, e poi il costo non quantificabile delle scelte 'tutte rinviate'. L'ex presidente del Consiglio interviene ...

In montagna a festeggiare il compleanno - dispersi tre giovani alpinisti : Sono dispersi da martedì 7 agosto sul versante francese del Monte Bianco, a circa 4mila metri. Alessandro Lombardini, guida alpina suo fratello Luca Lombardini e la fidanzata Elisa Berton, sono stati visti l'ultima volta a a Chamonix. Ricerche della Gendarmeria francese con elicotteri: "Si teme che siano finiti in luoghi inaccessibili".Continua a leggere