GF Vip 3 | new entry nella Casa ma è caccia al supervip

GF Vip 3 : Ilona Staller vuole entrare nella Casa | NEWS : GF Vip 3 cast & NEWS – I concorrenti della Casa potrebbero assistere all’entrata di una celebrity d’eccezione. Ilona Staller ha manifestato infatti la volontà di partecipare al reality: la sua richiesta verrà accolta? Secondo alcune voci di corridoio, sembra che l’icona ungherese abbia già proposto il proprio nome in via ufficiale, azione che tuttavia non le garantisce un effettivo ingresso al Gf Vip 3. Il motivo del ...

Temptation Island Vip : le news e le prime foto del villaggio! : Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island versione Vip. Tante le novità della prima stagione, ma anche molte le foto che circolano già sul web! Curiosi di vedere qualche dettaglio in più? Allora tuffatevi e non vi pentirete! Le lucine delle telecamere si sono nuovamente accese nel resort sardo, questa volta per scrutare le sei coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island versione Vip. In rete sono spuntate le ...

Elisabetta Gregoraci innamorata - fuga col fidanzato a New york dopo il giallo del GFVip : Elisabetta Gregoraci vola a New york per una vacanza assieme al fidanzato Francesco Bettuzzi. La conduttrice di ?Made in sud? ha messo fine circa otto mesi fa (ufficialmente) alla sua...

Temptation Island Vip - arriva il video del cast ufficiale : ultime news : Temptation Island Vip, Simona Ventura lancia le coppie: arriva il video ufficiale del cast. Tutte le news sul reality in onda a settembre su Canale 5 Un falò si è appena spento, un altro è pronto a divampare. Infatti si è da poco conclusa la quinta edizione di Temptation Island Nip, ma a breve il […] L'articolo Temptation Island Vip, arriva il video del cast ufficiale: ultime news proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e news : Elisabetta Gregoraci concorrente? No - ecco perché : Grande Fratello Vip 3, Anticipazioni e news: Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti? La decisione spetterebbe a Flavio Briatore. Tutti i rumors sul cast.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:30:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 3/ Anticipazioni e news : Elisabetta Gregoraci concorrente? La verità da Briatore : GRANDE FRATELLO Vip 3, Anticipazioni e news: Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti? La decisione spetterebbe a Flavio Briatore. Tutti i rumors sul cast.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Anticipazioni e news sul cast : Alex Belli smentisce i rumors - non sarà tra i Vip : Grande Fratello Vip 2018, Anticipazioni e news sul cast: in attesa del cast ufficiale della nuova stagione, Alex Belli ha smentito la sua partecipazione con un breve filmato sui social. (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:27:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Anticipazioni e news sul cast : Giovanni Cottone - ex di Valeria Marini - nella casa? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, Anticipazioni e news sul cast: Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, tra i concorrenti? Lucas Peracchi e Cecilia Capriotti pronti a varcare la porta rossa.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:32:00 GMT)