GF Vip 2018 | l' ex del calciatore Jesé Rodriguez annuncia | «È ufficiale | parteciperò»

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda in autunno. Ecco tutte le indiscrezioni in...

Festival di Venezia 2018 - da Elisa Isoardi (con spacco vertiginoso) a Daniela Santanchè alla fidanzata di Cr7 : tutti i Vip sul red carpet : Il primo red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare divi di Hollywood e vip nostrani, accorsi in Laguna per la prestigiosa kermesse cinematografica. Trasparenze, scollatura e spacco vertiginoso per Elisa Isoardi, che ha incantato Venezia con un elegante abito turchese. La compagna di Matteo Salvini ha stupito tutti con il suo look, nonostante fosse un po’ impacciata. ...

I Retroscena di Blogo : Il cast del Grande fratello Vip 2018 : Fioccano le indiscrezioni sul web rispetto al cast della prossima edizione del Grande fratello Vip, la numero 3 in partenza prossimamente su Canale 5. Il programma, che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi, sta vivendo proprio in queste ore la chiusura del suo cast e qui su TvBlog vediamo di dare un po' di ordine rispetto a tutto ciò che si è scritto e che si è detto nelle ultime settimane su chi varcherà la porta rossa di ...

Jane Alexander al Grande fratello Vip 2018 (Anteprima Blogo) : Mancano davvero poche settimane all'apertura della magica porta rossa di Cinecittà in quel di Roma, apertura che segna l'inizio della seconda serie del Grande fratello Vip. Presto qui su TvBlog vi daremo conto delle ultime notizie che riguardano il cast del varietà condotto da Ilary Blasi, ma in attesa dei nostri ultimi riscontri, è tempo ora di darvi il nome di una partecipante al GF Vip 2 di cui non si è ancora parlato.Secondo quanto ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Walter nudo tra i concorrenti? Tutte le indiscrezioni : Ancora indiscrezioni sul presunto cast del GRANDE FRATELLO Vip: stando ai rumors, l'ultimo arrivato potrebbe essere Walter nudo. Segue una serie di nomi tra conferme e smentite.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Patrizia Rossetti spara a zero sul reality : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con esso la rivelazione dei nomi del cast della nuova edizione, Patrizia Rossetti ha detto no in passato? Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Simona Ventura prende il posto di Ilary Blasi - messa in onda rimandata? : Nessuna super partenza a inizi settembre e anche il Grande Fratello Vip 2018 sembra destinato ad andare in onda a fine settembre o, addirittura, a ottobre magari al lunedì sera.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:43:00 GMT)

GF Vip 2018 : Maurizio Battista conferma - sarà nel cast : GF Vip 2018 cast & news – Abbiamo il secondo nome ufficiale per la Casa di quest’anno! Il Grande Fratello Vip vedrà varcare la porta rossa dal comico romano Maurizio Battista. Il diretto interessato lo ha annunciato al pubblico di Santa Severa in occasione di un suo show a teatro, a conclusione dei suoi ben noti sketch. Il nome di Battista si aggiunge quindi a quello della Giorgi, mentre rimangono da definire gli altri ...

Grande Fratello Vip 2018 / Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Previste scintille! : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: anche Eleonora Giorgi, Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Ecco le ultime indiscrezioni....(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 03:05:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 : tra i papabili tentatori anche Vallicella e Cerioli (RUMORS) : Manca meno di un mese all'inizio di un nuovo appassionante viaggio nei sentimenti. La prima edizione di Temptation Island Vip, presentato da Simona Ventura, approdera' sul piccolo schermo da martedì 11 settembre 2018 ed andra' in onda su Canale 5 in prima serata. Nel corso di questo primissimo appuntamento avremo modo di conoscere tutte le coppie in gioco oltre che tentatrici e tentatori. Tra questi ultimi ancora non ufficializzati dalla ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi dice "sì" - niente da fare per Barbara De Rossi : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ecco le ultime indiscrezioni sui concorrenti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 : inizio - cast - coppie e tentatori! : Tanta attesa per l’inizio di Temptation Island Vip. I nomi dei protagonisti sono stati svelati da Simona Ventura, tra questi anche il suo ex marito. Chi saranno i tentatori? Scopriamo insieme il cast di Temptation Island Vip! Anche per quest’anno, l’edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia pare sia stato un grande successo. Dopo tanti rumors, adesso sembra che manchi davvero poco all’inizio alla prima ...

