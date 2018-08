George Clooney | scenografo trovato morto durante la Festa di Catch 22

Glauco Trasselli morto alla festa di George Clooney/ Ritrovato in bagno e sottoposto ad autopsia - il padre... : Un altro brutto colpo per George Clooney che dopo il suo incidente deve fare i conti con la morte di Glauco Trasselli nel bagno del locale dove si teneva il party di fine riprese di Catch 22(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:49:00 GMT)

Roma - choc alla festa per il film di George Clooney : scenografo trovato morto nel bagno del locale : Glauco Trasselli, scenografo italiano molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, è stato trovato senza vita nel bagno di un locale a Colle Oppio, a Roma, durante una festa per la fine delle riprese della serie tv Catch 22 interpretata da George Clooney. Doveva essere una serata di felicità e un brindisi alle fatiche di mesi. Poi all’improvviso Glauco è sparito. I colleghi, preoccupati della sua assenza dal locale lo hanno cercato senza ...

