GENOVA - TOTI : "DEMOLIZIONE PONTE MORANDI IN 30 GIORNI"/ "Richiesto a Conte provvedimento di Legge ad Hoc" : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"

Ponte GENOVA - Toti : “Demolizione in 30 giorni”. Autostrade pronta a demolire e ricostruire : Parlando del Ponte Morandi di Genova il governatore Giovanni Toti ha spiegato che il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, mentre il moncone ovest sarà smontato pezzo per pezzo. L'ad di Autostrade: “Estensione della gratuità dei pedaggi nell'area genovese”.Continua a leggere

Crollo GENOVA - Toti : 150 case coinvolte da lavori demolizione : Genova, 30 ago., askanews, - 'Delle case sotto il moncone est di Ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento ...

Crollo GENOVA - ecco il ponte di Renzo Piano Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Ponte Morandi - pm GENOVA sequestra atti Mit e Autostrade/ Ultime notizie - Toti : "Fincantieri ricostruisce" : Crollo Ponte Morandi, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"

Crollo GENOVA - Toti : possibile Ati per realizzazione nuovo ponte : Genova,, askanews, - Per la realizzazione del nuovo pontedi Genova "Fincantieri come Cassa Depositi e Prestiti ha offertola sua disponibilità, che noi abbiamo già girato a societàAutostrade. Non so ...

CONCESSIONI AUTOSTRADE - DI MAIO "PAGHINO GOVERNI PASSATI"/ Ponte GENOVA - Toti "pool imprese per ricostruzione" : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007

RENZO PIANO RICOSTRUISCE NUOVO PONTE GENOVA?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar al summit con Toti e Bucci : RENZO PIANO, da Toti con plastico per NUOVO PONTE Genova: "Ci sarà il ricordo della tragedia". Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto