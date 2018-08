Genova riparte dal turismo | al via la campagna #VOLAAGENOVA

Genova riparte dal turismo - al via campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

L'Italia (marcia) riparte da Genova Grazie ad un esecutivo di svolta : Ho aspettato a scrivere sulla strage di Genova, ho deciso di farlo almeno fino a quando non si fossero conclusi i funerali; un po' per rispetto delle vittime, un po' perchè la corazzata dell'informazione televisiva non ci ha risparmiato proprio nessun dettaglio Segui su affaritaliani.it