Genova | primi sì al ponte di Renzo Piano | Fincantieri e Autostrade trattano 

Crollo Genova - nominata commissione tecnica per primi interventi : Genova, 28 ago., askanews, - E' stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza ...

Crollo ponte Morandi Genova : i lavori di demolizione al via i primi giorni di settembre : La demolizione del ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Quanto alla tecnica che verrà usata, sembra si andrà verso “un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio”.Continua a leggere

Genova - anche troncone ovest gravemente degradato. Primi contributi a famiglie : La Procura smentisce che ci siano indagati. Per la ricostruzione il presidente della Regione Toti dà per scontato il ruolo di Autostrade, ma auspica l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti -

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Versati i primi contributi alle famiglie” : Autostrade per l’Italia comunica che questa mattina sono stati versati dalla societa’ i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell’emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera a Genova. A beneficio di queste famiglie, che si erano rivolte nelle giornate di ieri e dell’altro ieri ai due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l’Italia presso il Centro Civico Buranello e la Scuola Caffaro, ...

Genova - ponte Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : "Va abbattuto" : Genova, ponte Morandi: 'è pericolante, abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Toti, 'da Autostrade aspetto chiarimenti'. Attacco Anac.

Crollo Ponte Genova : consegnati i primi 5 appartamenti agli sfollati : consegnati poco dopo le 16 i primi 5 appartamenti ad altrettanti nuclei famigliari composti complessivamente da 21 persone, rimasti fuori casa dopo il Crollo di Ponte Morandi. Si trovano in via San Biagio, distribuiti in 3 diverse palazzine, nel quartiere di Bolzaneto a pochi km dal luogo del disastro. Tra le famiglie beneficiarie, anche una con un bimbo di appena 3 mesi. Le case sono tutte in buone condizioni. Erano destinate alle forze ...

Genova - arrivano i primi alloggi ma scatta la rabbia : 'Per ora solo annunci - nessuna spiegazione' : Erano case costruite per i ferrovieri di Genova negli anni '40, seguiranno la sorte del ponte Morandi che le sovrastava dagli anni '60 e che le minaccia ancora coi monconi rimasti dopo il crollo: ...

Crollo ponte Genova : sentiti i primi testimoni - al via la catalogazione delle macerie : Nell’ambito dell’indagine sul Crollo del ponte avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone, la squadra mobile di Genova sta ascoltando in queste ore i primi testimoni, circa una decina: si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Ad essere sentite sono state alcune persone che si trovavano nell’area e che potrebbero fornire indicazioni utili ...

Genova : domani i primi alloggi per gli sfollati : Oltre 600 le persone che non potranno rientrare nelle loro abitazioni situate sotto al ponte, dove si continua a lavorare per sgomberare il letto del Polcevera dalle macerie prima che le piogge ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Strage di Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi alloggi. E parte la fase 2 : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla 'fase 2', e pensa agli oltre 600 sfollati : le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di Regione ...