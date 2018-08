Genova | crollo ponte Morandi | nuova ordinanza | modifiche della zona rossa

UBI Banca sospende rate mutui per aree colpite dal crollo a Genova : Teleborsa, - UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico ...

UBI Banca sospende rate mutui per aree colpite dal crollo a Genova : UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico evento che ha ...

Crollo Genova - spunta la lettera : il ponte non è sicuro : Una lettera “mette in guardia il ministero delle Infrastrutture sui rischi per il ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo di rinforzo del ponte“. A portarla alla luce, a circa due settimane dal Crollo del ponte Morandi a Genova, è stato il settimanale L’Espresso sul proprio sito online. lettera firmata dal direttore della manutenzione di Autostrade, Michele Donferri Mitelli. “Si tratta di una ordinaria ...

Genova - crollo Morandi : Autostrade presenta piano demolizione/ Ultime notizie - ok Renzo Piano e Fincantieri : Ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. Oggi previsto un incontro in Regione(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:55:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - spunta la tesi shock : “A Genova un attentato” - ma poi l’esperto precisa che è “solo un’ipotesi accademica” : tesi shock del professor Enzo Siviero, ingegnere padovano, per anni docente allo Iuav di Venezia, riportata dal Corriere del Veneto dopo le sue dichiarazioni a Reteveneta: secondo l’esperto, il ponte Morandi sarebbe stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive. Il prof. Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato “Calatrava” a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha una ...

Genova - crollo ponte Morandi : Autostrade presenta oggi il piano di demolizione : Autostrade per l’Italia illustrerà oggi pomeriggio alle istituzioni genovesi il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi. Al tavolo è atteso anche l’amministratore delegato della società. Autostrade avrebbe già segnalato la disponibilità ad incontrare Renzo piano che martedì scorso ha presentato alla Regione Liguria un progetto per il nuovo viadotto. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: Autostrade presenta ...

Crollo Genova - la lettera inviata a febbraio da Autostrade : "Ponte non sicuro" : La società: "La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture - resa nota da "L'Espresso" - non era d'allarme ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto"

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Alle famiglie versati oltre 2 milioni di euro” : Autostrade per l’Italia fa sapere che sono stati versati i contributi per le prime necessita’ a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo del viadotto Polcevera. Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa – si legge in una nota -, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime ...

Crollo Genova - ecco il ponte di Renzo Piano Toti : "Autostrade paga - Fincantieri lo fa" : Il ponte firmato dall'archistar non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti al Mit, al Provveditorato e alla Spea

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Crollo ponte Genova - Intesa Sanpaolo cancella i mutui per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

Crollo ponte Morandi a Genova : le indagini continuano : Teleborsa, - continuano le indagini sul Crollo del ponte Morandi a Genova. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Genova che riguarda tutta la ...