Gemma Galgani parla dell’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Uomini e Donne - anticipazioni prima puntata : tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già scintille : Uomini e Donne è pronto a ripartire con il trono over e con due super protagoniste della storica trasmissione di Maria de Filippi : Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già in procinto di fare ...

Giorgio Manetti - la confessione sul grande amore della sua vita che non è Gemma Galgani : Giorgio Manetti, il cavaliere toscano di Uomini e donne trono over, si confessa in una lunga intervista al magazine della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, dove ha svelato dei nuovi aneddoti riguardanti la sua vita privata. Manetti ha parlato per la prima volta del grande amore della sua vita che tuttavia non è Gemma Galgani, sebbene la dama torinese sia stata una delle persone più importanti tra quelle che Manetti ha avuto modo di ...

Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani a Temptation Island : Gemma Galgani e lo sbarco a Temptation Island: la parodia di Tina Cipollari Sarà stato forse il clima festoso di fine stagione televisiva, proprio come l’ultimo giorno di scuola, a sotterrare l’ascia di guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani dopo mesi e mesi di forti litigi. La nuova edizione di Uomini e Donne partirà ufficialmente lunedì 10 settembre alle 14.45 su Canale 5 ma le registrazioni inizieranno mercoledì 29 agosto per ...

Alta tensione tra Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne! : Interessanti novità e colpi di scena potrebbero riservarci alcuni dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, come Gemma Galgani. La dama sembra abbia lanciato un ultimatum alla redazione, ma quale sarà il suo destino all’interno del programma? Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e non si fanno attendere di certo i rumors e le anticipazioni, riguardanti non soltanto il trono ...

Gemma Galgani : un solo uomo mi ha sconvolto la vita! Ecco chi è! : Gemma Galgani, si sta godendo le ultime settimane di vacanza, prima di rientrare a Uomini e Donne Over. La dama piemontese in un’intervista ha rivelato quale uomo le ha sconvolto la vita, ma non solo ha anche riferito dove è stata in vacanza! Scopriamo di più! Mancano davvero pochi giorni all’inizio di Uomini e Donne e Gemma Galgani, protagonista assoluta del Trono Over, si sta godendo gli ultimi sprazzi delle vacanze estive. La ...

“Maria De Filippi ha deciso”. Gemma Galgani cambia vita dopo Uomini e Donne : la nuova avventura : La dama torinese deve raccogliere i cocci del proprio cuore. La fine della storia con Giorgio Manetti prima e Marco Firpo hanno fatto pensare un po’ al passato. A Uomini e Donne Magazine, infatti, Gemma Galgani si è raccontata con tono nostalgico ricordando un grande amore estivo che le ha sconvolto la vita. La dama, parlando della sua ‘vacanza da sogno’, ha confidato al settimanale di averla vissuta a Fiuggi in compagnia di un ...

Tu si que vales - Gemma Galgani oltre Uomini e Donne : ecco dove la ritroveremo : Nuove prospettive di lavoro sembrerebbero apparire all'orizzonte per Gemma Galgani . La dama di Uomini e Donne sarebbe stata inserita nel cast della prossima stagione di Tu si que vales . Ancora la ...

“La mia estate d’amore”. Gemma Galgani ‘in love’. Ma ‘lui’ non è Giorgio Manetti : Li rivedremo ancora insieme nel salotto di Uomini e Donne Trono Over a partire da settembre 2018? È quello che moltissimi fan della dating-show di Maria De Filippi si chiedono da settimane. L’estate sta scivolando via velocemente ma a tenere banco sono sempre loro: Gemma Galgani, la dama torinese, e Giorgio Manetti, il gabbiano di Firenze. Il loro rapporto, tra alti e bassi, è stato uno dei punti di forza dell’ultima stagione del ...