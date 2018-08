Gb | 200 persone bloccate per un incidente | Ikea offre letti nello store

Corsetti (PD) : 200 persone in 20 giorni a spiaggia Tevere - club per pochi… : Roma – “A nemmeno un mese dall’apertura di Tiberis, la spiaggia sul Tevere voluta dalla Raggi sembra un club per pochi intimi. I risultati sono strabilianti. La spiaggia della Raggi in questi 20 giorni e’ stata frequentata da circa 10 persone al giorno totalizzando complessivamente circa 200 avventori. Lettini, ombrelloni e un po’ di sabbia di riporto per un costo complessivo di realizzazione e di vigilanza pari a ...

Cina : il tifone Yagi provoca 3 vittime - evacuate oltre 200mila persone : Il passaggio del tifone Yagi in Cina ha provocato la morte di 3 persone e ne ha costrette altre 200mila ad abbandonare le proprie case nella provincia costiera Zhejiang, nell’est del Paese. Sei al momento i feriti. Il tifone, che aveva già colpito le Filippine, a Shanghai ha provocato il crollo di un cartellone in un centro commerciale, causando la morte di 3 pedoni e il ferimento di altre 6 persone. L'articolo Cina: il tifone Yagi provoca ...

Maltempo - disastro in Val Ferret : una frana uccide una coppia nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - frana Val Ferret : una coppia uccisa nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Courmayeur - frana in Val Ferret : morto un turista milanese - dispersa la moglie. Evacuate oltre 200 persone : Un turista milanese è morto e la moglie risulta dispersa dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata travolta da una frana in Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di lunedì 6 agosto. Il corpo della vittima – Vincenzo Mattioli, di 61 anni – è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le ...

Maltempo - frana Val Ferret : via all’evacuazione di 200 persone : E’ iniziata l’evacuazione delle circa 200 persone bloccate nella notte in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, a seguito della frana staccatasi ieri, lunedì 6 agosto. “Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne”, dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. Circa in 100 hanno trascorso la notte al ...

Terremoto in Indonesia - oltre 200 persone isolate sul monte Rinjani - : Lo hanno reso noto le autorità locali precisando che le frane provocate dal sisma a Lombok, hanno interrotto le vie di fuga dall'isola. Il numero delle vittime è salito a 16, mentre sono almeno 160 i ...

Roma - chiusa discoteca abusiva a Largo Argentina : c'era una festa con 200 persone : Movida, controlli intensificati nel fine settimana da parte della polizia locale di Roma capitale. Pattuglie in azione a Trastevere e San Lorenzo, con personale dei Gruppi territoriali, Gruppo ...

L'infornata di Di Maio : assume 200 persone al suo ministero : Di Maio ha preso posto al ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro e, dopo pochi giorni, subito annuncia un'infornata di 200 nuovi assunti. A darne l'annuncio, conme spiega l'Agi, è il sindacato dei dirigenti della funzione pubblica, Fp Cida. Di fronte ai sindacalisti, il vicepremier grillino ha messo sul piatto il suo piano per migliorare il funzionamento del ministero. Tra gli obiettivi, oltre alla messa a norma delle sedi e alla ...

Di Maio assumerà 200 persone al ministero dello Sviluppo economico : Il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato ai sindacati nuove assunzioni per circa 200 unità al Mise , di cui il 10% dirigenti. Lo riferisce la Fp Cida, rappresentanti ...

Cina - camion prendono fuoco dopo incidente in galleria : 200 persone evacuate : Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate Le autorità non hanno registrato vittime. Continua a leggere L'articolo Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate proviene da NewsGo.

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 200 mila persone : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 200 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat "record da 2005" : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni da futuro incerto.

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat “record da 2005” : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "priorità Governo"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:18:00 GMT)