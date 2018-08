Furto in casa genitori Salvini | presi i ladri

Modica - Furto di libri a Casa Quasimodo : recuperati : recuperati i libri storici rubati nella Casa natale di Salvatore Quasimodo a Modica. Gli autori del furto erano in vacanza a Modica

Furto in casa di Alessandro Gassmann : Disavventura per Alessandro Gassmann. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l'attore è stato vittima di un Furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I ladri hanno portato via oggetti preziosi e ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell'attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio Gassmann, ricevuti durante la sua lunga carriera cinematografica.L'allarme è stato dato ...

Milano - Furto in casa dei genitori di Salvini. La digos : nessuna correlazione con il ministro : Dai primi accertamenti sul furto commesso a casa dei genitori di Matteo Salvini, a Milano, non risulterebbero anomalie e quindi tutto, al momento, lascerebbe pensare a un furto banale, casuale, senza ...

