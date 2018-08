Furnari Me | strage di cani | “Avevano trovato casa | ma sono stati avvelenati”

meteoweb.eu

: “Strage orrenda a Furnari, dieci cani avvelenati con la stricnina”, la denuncia degli animalisti - MondoPalermo : “Strage orrenda a Furnari, dieci cani avvelenati con la stricnina”, la denuncia degli animalisti - ParisiSonia : RT @blogsicilia: 'Strage di cani a Furnari, dieci cani avvelenati con la stricnina', la denuncia degli animalisti - - MondoPalermo : “Strage di cani a Furnari, dieci cani avvelenati con la stricnina”, la denuncia degli animalisti -

(Di giovedì 30 agosto 2018) “Quanto accaduto nel comune di(Me) ci lascia sgomenti. Dieciavvelenati da un agente fosforico, si sospetta che sia stata utilizzata anche la stricnina, ma sarà l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia a confermare il veleno utilizzato per questo terribile crimine. Queste povere anime avevano”. Così in una nota Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus. “È l’ennesima storia di crudeltà – prosegue – contro i nostri amici fratelli senza voce, frutto a volte di un’insofferenza, completamente amorale, per la presenza sul territorio di animali vaganti o indifesi. Questa tragedia deve spingere il Governo a inasprire le pene per chi si macchia di questi atroci reati”. Conclude Bignami: “Esprimiamo vicinanza e solidarietà all’associazione ‘Animalisti ...