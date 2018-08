Franciacorta | regione del #lifestyle di-vino

gqitalia

: @Andrea_Radic @vitaindiretta @Franciacorta Ti manca da scoprire una regione.?? - PasqualeAbiuso : @Andrea_Radic @vitaindiretta @Franciacorta Ti manca da scoprire una regione.?? - silvanobrescian : @CarloOttaviano @ilmessaggeroit @Gazzettino @WineNewsIt @ProseccoCV @DOCProsecco @bottiroli @vinoltrepo… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Avete mai provato ad ascoltare il “pop” che produce un tappo stappando una bottiglia, quello che precede il consueto “cin-cin” che proviene dal contatto fra bicchieri, segnale che si sta trascorrendo il tempo in buona compagnia? Aggiungete un “wow” alla vista degli sterminati filari che affrescano le colline e lo “yum” che si sente assaggiando salumi e formaggi DOP e avrete il glossario completo delle onomatopee che vi serve per percorrere un tour della. Per i neofiti della cultura enogastronomica, il territorio dellaè sicuramente da esplorare per iniziare a fare un po’ di “esperienza sul campo”. Per i più navigati quest’area risulterà sicuramente sinonimo di qualità ed eccellenza.rappresenta un marchio, una storia, une un territorio, il tutto certificato oltre che dai numerosi riconoscimenti (primo fra tutti la classificazione DOCG ...