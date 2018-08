Francia | ecco i convocati di Deschamps | c' è Matuidi

In Francia addio al telefono fisso. Ecco che cosa può accadere in Italia : Il caro vecchio telefono in Francia sta per andare in pensione. Il conto alla rovescia è iniziato e, come sempre accade in occasione di passaggi tecnologici chiave – c'è anche una data...

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono marito e moglie : ecco le foto del loro matrimonio a sorpresa in Francia : Vincent Cassel e Tina Kunakey sono ora marito e moglie. Vestiti di bianco, sorridenti e felici, i due hanno scelto il sud della Francia come location per il loro matrimonio, arrivato a sorpresa. Più precisamente, Bidart, vicino Biarritz: una cerimonia molto romantica e informale, festeggiata in piazza con tanti coriandoli e gli amici più stretti. E che ha colto tutti di sorpresa. Lei bellissima in abito bianco molto scollato, lui ...

Genova - A10 bloccata : ecco le strade alternative per raggiungere il porto e la Francia : La tragedia del viadotto Morandi a Genova ancora per molto tempo avrà ripercussioni sulla viabilità di tutta la Liguria e dell'intero Nord ovest. Tanti viaggiatori, in questi e nei prossimi giorni, ...

Genova - A10 bloccata : ecco le strade alternative per raggiungere il porto e la Francia : La tragedia del viadotto Morandi a Genova ancora per molto tempo avrà ripercussioni sulla viabilità di tutta la Liguria e dell'intero Nord ovest. Tanti viaggiatori, in questi e nei prossimi giorni, ...

Maximilian/ Anticipazioni 10 agosto : il re di Francia perde la pazienza - ecco perché : Maximilian, Anticipazioni del 10 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna si sposano, ma il re di Francia è contrario...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Maximilian/ Anticipazioni 10 agosto : l’unica soluzione? La guerra contro la Francia! Ecco la trama di stasera : Maximilian, Anticipazioni del 10 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna si sposano, ma il re di Francia è contrario...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Francia - INDAGATO COLLABORATORE DEL PRESIDENTE MACRON/ Ultime notizie : ecco chi è Alexandre Benalla : FRANCIA, INDAGATO COLLABORATORE MACRON: picchiò manifestante. Video inchioda Alexandre Benalla: sospeso dall'Eliseo, ma l'opposizione chiede il licenziamento. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:13:00 GMT)

Ecco perché la vittoria dei Mondiali potrebbe essere un bene per la Francia e l'eurozona : E questo è ciò che la Coppa del Mondo ci sta portando", ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire all'inizio di questa settimana. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption Tuttavia,...

«Liberté - egalité - Mbappé» : ecco perché la Francia ha vinto il Mondiale : I meriti, come è normale che sia, vanno divisi tra giocatori e staff. La copertina di questa seconda vittoria Mondiale, però, se l’aggiudica Kylian Mbappé, il gioiellino classe ’98 autore di una doppietta nel tiratissimo ottavo contro l’Argentina e del gol sicurezza nella finale con la Croazia, traguardi che da Under-20 erano riusciti solo a Pelé nel 1958. Nato a Bondy, nella periferia di Parigi, in una famiglia di origini camerunesi, con padre ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Mondiali 2018 - Francia Croazia 2 a 1 : comincia il secondo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi nei due Paesi : Francia in vantaggio per 2-1 contro la Croazia al termine del primo tempo nella finale del mondiale di Russia. A decidere fin qui la gara in corso di svolgimento al Luzhniki Stadium di Mosca l’autogol di Mandzukic al 18′, il pareggio croato è realizzato da Perisic al 28′ ma al 38′ Griezmann su rigore riporta avanti i transalpini. L'articolo Mondiali 2018, Francia Croazia 2 a 1: comincia il secondo tempo. Ecco le reazioni dei ...

Mondiali 2018 - Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi nei due Paesi : Francia in vantaggio per 2-1 contro la Croazia al termine del primo tempo nella finale del mondiale di Russia. A decidere fin qui la gara in corso di svolgimento al Luzhniki Stadium di Mosca l’autogol di Mandzukic al 18′, il pareggio croato è realizzato da Perisic al 28′ ma al 38′ Griezmann su rigore riporta avanti i transalpini. L'articolo Mondiali 2018, Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi ...

Francia-Croazia - ecco le formazioni della finale : gioca Perisic : Deschamps schiera gli stessi 11 scelti dalla seconda partita in poi. Dalic decide di mandare in campo anche i calciatori che non stanno bene, come l’esterno dell’Inter

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia : ecco la sfida tra una grande favorita e una outsider assoluta : È la sfida tra una grande favorita e una outsider assoluta, forse la più grande sorpresa della storia dei Mondiali (copyright di Joseph Blatter, uno che di calcio qualcosa ne sa). Il confronto tra due nazionali specchio di Paesi e società agli antitesi, come è stato scritto e riscritto in questi giorni e in fondo sempre negli ultimi vent’anni. La partita tra due generazioni d’oro, la prima che sembrava non ancora pronta, la seconda che pareva ...