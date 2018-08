Fortnite | Il Cubo viola rilascia simboli Runici!

Il cubo viola di Fortnite lascia delle misteriose rune sul terreno : La quinta stagione di Fortnite sta per finire e se c'è qualcosa che Epic Games ha dimostrato, è che sa come "uscire" con il botto. Da quando una violenta tempesta di fulmini ha prodotto un cubo vivente e misterioso, il fenomeno del suo movimento continua a sconcertare e incuriosire i tantissimi giocatori. Anche se il cubo stesso ha fatto il suo lento percorso intorno alla mappa negli ultimi giorni, è sorto un nuovo mistero: nella mappa sono ...

Il misterioso cubo gigante di Fortnite è ora circondato da un campo gravitazionale : Ormai è una vera e propria tradizione: ogni nuova stagione di Fortnite deve essere anticipata o accompagnata da un mistero che appassiona tutta la community del titolo creato da Epic Games. L'assoluto protagonista di questo periodo è il misterioso cubo viola gigante che prima è comparso dal nulla, che nel corso dei giorni ha iniziato a spostarsi e che è anche stato "violato" da una manciata di giocatori. Ma il mistero si infittisce.Sì perché il ...

Fortnite : alcuni giocatori sono riusciti ad entrare nel misterioso cubo comparso nella mappa : Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana un cubo gigante, magico e misterioso è apparso dal nulla nella mappa di Fortnite dove un fulmine aveva colpito la zona in precedenza. E non molto tempo dopo, questo cubo ha iniziato a muoversi verso una destinazione sconosciuta, un processo lento che è ancora in corso.Detto questo, alcuni giocatori sono riusciti a fare ciò che nessun altro è stato in grado di fare: sono entrati nel cubo, come segnala ...

Il mistero del cubo spuntato in Fortnite si infittisce : ha iniziato a spostarsi : Solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato di un misterioso cubo gigante di colore viola comparso all'interno della mappa di Fortnite, il battle royale targato Epic Games e uno dei giochi più in voga del momento. Proprio questo cubo torna a far parlare di sé perché, udite udite, non si tratta di un oggetto statico.Forbes ne ha parlato in dettaglio all'interno di un articolo che si lascia andare a diverse supposizioni e che ipotizza anche una ...

Si muove l’enorme cubo viola in Fortnite : dove sta andando? Teorie e novità : Fortnite continua a presentare misteri ed eventi che coinvolgono tutta la comunità: ieri è apparso a Palmeto Paradisiaco un enorme cubo viola. Se ne stava lì, si stagliava all'orizzonte e già tutti i giocatori si chiedevano cosa fosse e il suo significato. Poi ha cominciato a muoversi. Attorno al cubo durante il corso della giornata ovviamente si era creata una certa folla, ma è stato un giocatore in particolare ad essersi trovato al posto ...