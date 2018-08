Forti temporali in arrivo al Nord

Meteo - torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - Forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Maltempo - Protezione civile : temporali Forti su gran parte Nord : Roma, 30 ago., askanews, - In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un'allerta arancione per alcune zone della Lombardia. 'Una perturbazione ...

In arrivo Forti temporali al Nord : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Dalla serata di oggi temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di domani a Veneto ed Emilia-Romagna. Previsti rovesci di forte intensità, frequente ...

Allerta Meteo in Piemonte : criticità gialla per temporali Forti dalla serata : “Una perturbazione dal nord Europa sta lentamente erodendo l’alta pressione presente sul nord Italia. L’aria fredda associata comincerà a fluire sul Piemonte dalla serata odierna, causando un aumento dell’instabilità atmosferica sulla parte settentrionale della regione, in particolare nella zona del lago Maggiore, dove sono attesi temporali anche molto forti dalla tarda serata che si protrarranno fino al mattino di domani“: lo spiega ...

Previsioni Meteo - ultime ore di bel tempo : torna l’instabilità - Giovedì 30 Agosto Forti temporali sulle Alpi - in Liguria - Abruzzo - Basilicata - Calabria e Sicilia : 1/11 ...

Maltempo - Forti temporali a Milano : esonda il fiume Seveso - sul posto una squadra di soccorso : Il Seveso è esondato alle 20.25 in via Valfurva, in zona Niguarda, a Milano, a causa dei forti temporali che si sono scatenati tra Milano e Paderno Dugnano. Ne dà notizia il comune di Milano, spiegando che il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Locale, ...

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : Forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Allerta Meteo Toscana : peggioramento in arrivo - criticità “arancione” per temporali Forti : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana, a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo previsto per la serata di oggi, ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della regione: l’avviso è valido dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. Per il resto della Regione (zone centro meridionali e ...

Allerta per Forti temporali da Nord a Sud : Roma, 24 ago., askanews, - Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del Nord Italia con temporali anche di forte ...

Allerta per Forti temporali da Nord a Sud : Roma, 24 ago., askanews, - Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del Nord Italia con temporali anche di forte ...

Maltempo Toscana : domani codice giallo per Forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Allerta meteo Veneto : stato di criticità per Forti temporali : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 8.00 di domani, sabato 25 agosto, alle ore 16.00 di domenica 26 agosto, per possibili situazioni di ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per Forti temporali e venti fino a 100 km/h : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL: GIALLA PER temporali sui bacini piccoli e medi delle ZONE B – C – D – E dalle 20.00 di OGGI, venerdì 24 agosto, alle 23.59 di DOMANI, sabato 25 agosto Nella mattinata di domani verranno effettuate ulteriori valutazioni sulla fase di uscita dell’Allerta, che potrebbe riguardare anche la prima parte della giornata di domenica. LA ...

Estate in crisi - temporali Forti e calo termico previsti per il weekend : Roma - Ultimi giorni di caldo afoso per l'Italia perchè dal week-end la situazione cambierà sensibilmente per l'arrivo di una veloce quanto intensa perturbazione dal Nord Atlantico, che sarà responsabile di nuovi temporali ma anche di un generoso calo delle temperature. Fino a giovedì l'alta pressione non riuscirà però ad evitare qualche fenomeno da instabilità su Alpi, dorsale, Sud ed Isole, da ...