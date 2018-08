Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina | al confine con la Croazia DATI e MAPPE

Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto : Forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Forte scossa di terremoto in Perù [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Molise. Aumentata la probabilità di una scossa ancora più Forte : La Protezione Civile è sempre pronta ad affrontare le eventuali emergenze in ogni angolo del Paese. In queste ore i suoi vertici si trovano in Molise, Regione interessata da diverse forti scosse negli ultimi giorni.--“C’è il Terremoto, il Terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è Aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve ...

Il Capo della Protezione civile : "In Molise ci può essere una scossa ancora più Forte" : "C'è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve passare". Così il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, oggi al Coc di Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il sindaco, Franco Pallotta, i ...

Terremoto Molise - Borrelli : “Ci può essere una scossa più Forte - regoliamoci di conseguenza” : “C’e’ il Terremoto, il Terremoto non e’ prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che e’ aumentata la probabilita’ che ci possa essere una scossa ancora piu’ forte, regoliamoci di conseguenza. Questo e’ il messaggio che deve passare“: lo ha dichiarato oggi il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, presente a Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il ...

Terremoto : Forte scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Forte scossa di terremoto in Venezuela : avvertita anche in Colombia : L'epicentro della Forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...

Terremoti : Venezuela - Forte scossa avvertita fino in Colombia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto : Forte scossa nelle Isole di Vanuatu [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - Forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Terremoto in Emilia : scossa più Forte di magnitudo 3.9 : Una notte di paura per gli Emiliani, mentre la terra continua a tremare, ormai da giorni, anche in Molise. Per quanto riguarda Reggio Emilia, sono state registrate due scosse forti, la prima alle ore 2:330, a 3 km da Bagnolo in Piano, a 9 km di profondità e di magnitudo 3.9, la seconda alle 3:07, a 2 km da Bagnolo in Piano, a una profondità di 3 km, di magnitudo 2.2. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sui social in molti ...

Terremoto - Forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

Forte scossa di terremoto in Emilia : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito nella notte la zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 2.33 della scorsa notte con epicentro a 3 km da Bagnolo in Piano , ...