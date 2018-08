Fornero | ' Chi riforma le pensioni non viene rieletto | ma di slogan Paese può

Quiescenza - per la Fornero quota 100 si può fare - Damiano invece chiede chiarezza : Elsa Fornero, intervistata recentemente da 'Radio Cusano Campus' è tornata a parlare della riforma delle pensioni [VIDEO] soffermandosi soprattutto sulle intenzioni del Governo. L’ex ministro del lavoro si è detta in parte favorevole alla quota 100 o quanto meno non ha messo i bastoni tra le ruote al nuovo Governo, pur dicendosi perplessa sul reperimento delle risorse. Ma non solo, anche Cesare Damiano è nuovamente intervenuto per chiedere ...

Pensioni - controriforma Fornero : ddl Lega-M5S rischia di penalizzare i lavoratori precoci : Un agosto difficile per il Governo Conte, non solo per le polemiche sorte dopo il disastro del crollo del ponte Morandi a Genova: anche sul fronte Pensioni, Lega e Movimento Cinque Stelle sono costretti a guardarsi dagli attacchi politici che giungono dall'opposizione in merito al chiacchieratissimo disegno di legge riguardanti i tagli alle Pensioni d'oro. Il partito del Carroccio ha replicato affermando che il testo andra' rivisto e corretto, ...

Pensioni d'oro - Lega fa il paragone con Legge Fornero ma il ddl rischia la bocciatura : La questione Legata ai tagli alle Pensioni d'oro ha infiammato il dibattito sui temi previdenziali, prima della consueta pausa estiva. E' il disegno di Legge firmato da Riccardo Molinari e Francesco D'Uva, rispettivamente capigruppo alla Camera di Lega e Movimento Cinque Stelle ad aver sollevato un'ondata di polemiche per il suo contenuto. Molinari, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa, ha cercato di smorzare i toni del confronto ...

Riforma pensioni 2018/ Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:14:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Serracchiani : Di Maio non vuol abolire la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Serracchiani: Di Maio non vuol abolire la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Ue : Pil italiano giù - siamo ultimi in Europa. Corte dei conti : Non si tocchi la legge Fornero : A pesare sono le incertezze sulle politiche economiche. Un altro allarme arriva dai magistrati contabili, per i quali serve una riduzione del debito perché il rapido invecchiamento della popolazione ...

Bce e riforma pensioni : abolizione della Fornero per Francoforte mette l'Italia a rischio : La Bce non è così convinta che la riforma delle pensioni nei piani del Governo Conte sia poi così sostenibile. E' più o meno questo il sunto di quanto è emerso in queste ore. L'ente europeo si è così espresso su quello che è il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle che puntano al superamento, in tempi brevi, alla cancellazione o comunque al superamento della Legge Fornero. L'attuale sistema previdenziale ristrutturato, per l'appunto, dal ...

Pensioni : Salvini dichiara che la Legge Fornero verrà smontata entro l'anno : Matteo Salvini ancora in prima linea per quel che riguarda la previdenza, tra i temi principali del contratto di governo M5s - Lega: il vicepremier nonchè Ministro degli Interni è tornato ad affermare che tra gli obiettivi immediati dell'esecutivo c'è la revisione totale della Riforma Fornero e l'introduzione del meccanismo delle quote, volto a costituire un efficace strumento di flessibilità in uscita dopo che la Legge Pensionistica varata nel ...