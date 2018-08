Formula1 | Hamilton | strana assenza Non è ancora a Monza

Formula1 Whiting frena Hamilton : "Sa nulla della Ferrari - noi sì ed è ok" : Charlie Whiting , direttore di corsa e delegato tecnico della Fia, è rimasto un po' spiazzato dai commenti di Lewis Hamilton successivi al GP del Belgio, ma ha immediatamente replicato che la rossa è a ...

Formula1 - Hamilton : 'Un sogno avere un vantaggio così alla pausa' : 'Sono proprio felice perché le due vittorie di fila danno a tutto il team un spinta che durerà nel tempo', ha aggiunto il campione del mondo in carica, che contende a Sebastian Vettel la possibile ...

Formula1 - Hamilton con Mercedes fino al 2020 : ecco quanto guadagnerà : Arrivato nel 2013, il pilota britannico ha rinnovato il contratto con la scuderia Mercedes per altre due stagioni: ecco quanto incasserà fino al 2020 . L'articolo Formula1 , Hamilton con Mercedes fino al 2020 : ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula1 Libere1 Zeltweg - subito Mercedes; Hamilton in testa - Vettel 4° : Con il campione del mondo più veloce di 127 millesimi: 1'04'839 il suo tempo, a 6 decimi dalla pole staccata qui un anno fa dal socio Bottas. non lontana - Ma la Ferrari non è lontana: a parità di ...