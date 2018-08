Formula 1 | Vettel | ' Ferrari a Monza per vincere ancora'

Formula 1 - lo show di Vettel a Milano finisce male : il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari : Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel si è reso protagonista di un fuori programma durante il suo giro sul circuito cittadino allestito in zona Darsena a Milano. Con la sua Ferrari ha toccato un muro di protezione, rompendo il musetto L'articolo Formula 1, lo show di Vettel a Milano finisce male: il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 Milano Festival - Vettel : Monza è come un campionato : Il Tempio aprirà le porte da domani, consueto programma del week end, Gran Premio d'Italia al via con le parole del giovedì, prima di andare in pista. Fuori dal Tempio c'è lo spettacolo portato a un ...

Formula 1 - lo spettacolo sbarca a Milano : c'è anche Vettel : La Formula 1 sbarca su un circuito in Darsena, confermata la presenza di Sebastian Vettel. Dal 29 agosto al 1 settembre...

Formula 1 - GP Spa 2018 : dominio rosso - orgoglio Ferrari per Vettel : orgoglio Ferrari. Si è sentito così Sebastian Vettel portando la sua rossa al traguardo per primo a Spa-Francorchamps: orgoglioso del lavoro fatto a Maranello per dargli questa macchina e soprattutto ...

