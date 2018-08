Formula 1 | l' ultimo GP di Fernando Alonso a Monza | ' Grazie Italia'

sport.sky

: @fdragoni Quindi nell'ultimo passaggio il risparmio S = Y -T - C (PIL - tasse -consumi); allora Y = S + T +C, ma no… - Pomp_c : @fdragoni Quindi nell'ultimo passaggio il risparmio S = Y -T - C (PIL - tasse -consumi); allora Y = S + T +C, ma no… - ducciosiena : @PBPcalcio @borinifabio29 @suso30oficial @giacomobona Questo volevo dire ai tweeters di prima .. è più semplice di… - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 26 agosto 2018. L’Allieva 17.3% Ultimo (7.2%) battuto dalla Formula 1 su Tv8 (8.2%) -… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari.. ...