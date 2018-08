Formula 1 | GP Monza | a dieci anni dal primo successo | Vettel cerca la vittoria con la

Formula 1 - GP d'Italia : Monza - 40 anni fa la domenica della gioia terribile : Mario Andretti, nato a Montona, Istria, nel 1940 , terra italiana ai tempi, , è campione del Mondo, l'ultimo italiano a farcela in Formula 1, perché come dice lui "il passaporto non cambia il sangue".

Formula 1 - l'ultimo GP di Fernando Alonso a Monza : 'Grazie Italia' : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

Formula 1 - GP Monza. L'inferno rosso carica la Ferrari : 'Seb vinci il mondiale - domenica doppietta' : "Abbiamo tante persone che ci seguono sia quando andiamo bene che quando andiamo male, la Ferrari è conosciuta in tutto il mondo". Guarda tutti i video Quando però il pubblico gli ha chiesto un ...

Formula 1 - Raikkonen : 'Futuro? Non credo ci saranno novità a Monza' : 'Il mio futuro? A un certo punto si saprà, questo è certo, ma non penso che ci si possano attendere novità qua a Monza. Mi piace gareggiare, altrimenti non sarei qui oggi. Il resto non mi piace tanto ...

Formula1 : Hamilton - strana assenza. Non è ancora a Monza : Mentre la Ferrari riempiva di passione la Darsena di Milano, e Vettel e Raikkonen raccoglievano entusiasmo fra i tifosi e domande in conferenza stampa, Lewis Hamilton non lasciava traccia di sé a ...

Formula 1 - giallo Hamilton : salta il giovedì di Monza per motivi personali : Lewis Hamilton è il grande assente di oggi a Monza, dove si apre il fine settimana del Gp d'Italia di Formula 1. L'inglese della Mercedes, leader del Mondiale, ha disertato 'per motivi personali', ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari a Monza per vincere ancora' : Anche Raikkonen dello stesso avviso: 'Avvertiamo la pressione dei tifosi, qui per stare davanti a tutti'

Formula 1 - la conferenza LIVE dal Gp di Monza : LIVE 14:06 30 ago Romain Grosjean, Sergio Perez, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel risponderanno alle domande dei giornalisti nella suggestiva cornice di Monza, il tempio della velocità 14:03 30 ago ...

Formula 1 - GP Monza : Verstappen e Ricciardo hanno voglia di correre. 'Che atmosfera in Italia' : Monza ha anche la migliore pizzeria del mondo, ma non ho intenzione di dirvi il nome, visto che voglio ancora poter andare lì senza fare la coda fuori dalla porta! Non è tutto cibo, però. C'è anche ...

Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

Formula 1 - gli orari del GP del Monza in tv : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport, ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Formula 1 Milano Festival - Vettel : Monza è come un campionato : Il Tempio aprirà le porte da domani, consueto programma del week end, Gran Premio d'Italia al via con le parole del giovedì, prima di andare in pista. Fuori dal Tempio c'è lo spettacolo portato a un ...

Formula 1 - GP Monza : il F1 Milano Festival dalla Darsena in LIVE streaming : Sky sarà media partner dell'evento in Darsena, con una copertura completa: finestre dedicate su Sky Sport 24, LIVE streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport, contenuti esclusivi sui social ...

Formula 1 - GP Italia : che stress sui freni - a Monza staccate da record! : Monza è il "tempio della velocità", ma è anche il "tempio dei freni" se si guarda agli incredibili dati delle sole sei staccate del tracciato brianzolo. In un giro i freni vengono utilizzati, in media,...