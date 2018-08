Ford Mach 1 - Primo avvistamento della nuova crossover

quattroruote

: Ford Mach 1: motore, dimensioni, uscita, prezzo - ricercaloit : Ford Mach 1: motore, dimensioni, uscita, prezzo - Sempreverde80 : Ford Mach 1: il nuovo SUV sportivo elettrico per la prima volta in strada [FOTO SPIA] -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Un prototipo di unaè stato avvistato nella città di Dearborn. La località e altri importanti indizi portano a credere che si possa trattare di un nuovo modelloe più precisamentecompatta in passato definita come1, attesa sul mercato nel 2020.Gli indizi, i depistaggi ed i particolari. Le immagini mostrano un prototipo totalmente camuffato, ma il lavoro dei tecnici non si è fermato alle pellicole. Il frontale è sostanzialmente chiuso e la ridotta altezza da terra fa pensare alla presenza di un pacco batterie. Al posteriore si notano uno strano terminale di scarico e un profilo collegato al paraurti che potrebbe avere una funzione di occultamento più che una valenza aerodinamica. Sulla fiancata sinistra, infine, è presente un adesivo che indica l'alimentazione a gasolio, che appare come un modo per sviare i sospetti.La Suv elettrica ...