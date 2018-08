Fognini eliminato da Millman

US Open 2018 : Fabio Fognini delude e viene eliminato dall’australiano Millman : L’Italia abbandona gli US Open. Fabio Fognini, ultimo azzurro presente in tabellone, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano dall’australiano John Millman in quattro set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Una prestazione veramente deludente per il ligure, che perde una grande occasione di raggiungere la seconda settimana. Una partita dominata dall’australiano, con ...

Us Open : fuori Seppi - Sonego e Lorenzi. Resta solo Fognini. Ok Nadal - eliminato Murray : Lorenzi è stato battuto invece 7-5 6-0 6-2 dall'argentino Guido Pella, n.66,, mentre Sonego, numero 121 Atp, ha perso per 7-5 6-3 6-3 contro il russo Karen Khachanov, n.26 al mondo e 27 del tabellone,...

Us Open : Fognini al secondo turno. Gaio eliminato : ROMA - Fabio Fognini accede al secondo turno degli Us Open , mentre finisce subito l'avventura di Federico Gaio . Il 31enne ligure, n.14 del ranking e del seeding, esordisce nel suo undicesimo ...

Atp Toronto - Fabio Fognini eliminato al secondo turno : Roma, 9 ago., askanews, - Fabio Fognini è uscito di scena al secondo turno della 'Rogers Cup', torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.662.300 dollari in corso sul cemento di Toronto, ad ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati di mercoledì 8 agosto. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale. Fognini eliminato : Andata in archivio un’altra giornata di incontri a Toronto (Canada) del Masters 1000 di Tennis. Con gli incontri che si sono conclusi nella nottata italiana, si è definito il quadro degli ottavi di finale del torneo canadese. AVANZANO Nadal, Djokovic E ZVEREV – Buona prestazione sia per Rafael Nadal che Novak Djokovic. Il n.1 del mondo si è imposto nettamente contro il francese Benoit Paire (n.55 del ranking) con il punteggio di 6-2 ...

Super Fognini in Canada! Cecchinato eliminato da Tiafoe : Il 25enne di Palermo, numero 21 Atp , best ranking, , cede per 7-6, 3, , 6-1 al Next Gen Frances Tiafoe, numero 41 del mondo. Cecchinato paga caro la sua discontinuità, rimanendo in partita solo nel ...

Rogers Cup 2018 : Travaglia eliminato nelle qualificazioni - Fognini e Cecchinato unici italiani al via : ... torneo ATP Masters 1000 al via da lunedì sui campi in cemento di Toronto , ad anni alterni con Montreal, , in Canada e in diretta esclusiva su Sky Sport. Il 26enne di Ascoli Piceno, numero 140 del ...

ATP Los Cabos - nuovo look e quarti di finale per Fognini. Eliminato Fabbiano : ... entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 , in un'ora e 26' il francese Quentin Halys , numero 150 del mondo. L'azzurro, che si è ...

Tennis - Wimbledon Nadal agli ottavi - eliminato Fognini. Fuori a sorpresa Halep : Il tedesco, numero 3 del mondo e 4 del seeding, è crollato fisicamente contro il lettone Ernests Gulbis, sceso al gradino 138 del ranking Atp, che si è imposto per 7-6 , 2, , 4-6, 5-7, 6-3, 6-0. ...

Wimbledon - Fognini eliminato : fuori tutti gli italiani : Il giocatore ligure, numero 16 del ranking Atp e 19testa di serie del seeding, si è arreso di fronte al ceco Jiri Vesely, numero 93 del mondo, col punteggio di 7-6, 4, 3-6 6-3 6-2.Le speranze azzurre ...

