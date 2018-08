Flat tax | il tempo stringe | che cosa succederà davvero nel 2019

M5s-Lega divisi su Flat tax e reddito di cittadinanza : Due punti cruciali che la maggioranza dovrà affrontare presto con la legge di stabilità. Altro argomento è la gestione dei migranti. E il dibattito si annuncia rovente -

Giovanni Toti : "Rinunciate a reddito minimo e Flat tax per aprire i cantieri" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti chiede risorse al governo per affrontare l'emergenza nata a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Di fatto Toti chiede un intervento deciso da parte dell'esecutivo mettendo da parte per il momento quelle misure annunciate che potrebbero richiedere uno sforzo in termini di Bilancio nella manovra: "Dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti e cantiere che risani le ...

Di Maio : Subito reddito di cittadinanza - Flat tax e superamento della Fornero : Teleborsa, - L'attività del governo in questo caldo mese d'agosto , è stata canalizzata quasi esclusivamente dal tragico evento di Genova e dall'impasse che ha tenuto ferma per dieci giorni in mare la ...

Irpef : un contribuente su tre è già sotto la soglia Flat tax : IrpefPresentata come rivoluzione fiscale, potrebbe non esserlo affatto. Tutto perché un terzo dei contribuenti italiani è già sotto la soglia del 15 per cento ipotizzato dalla Flat tax, bandiera del Governo giallo-verde. Per 32,1 milioni di contribuenti Irpef infatti lo scaglione dichiarato arriva a 15 mila euro l’anno. Significa che 17,6 milioni di contribuenti pagano un’imposta media del 5,2% mentre lo scaglione successivo, tra ...

Irpef : 32 milioni di contribuenti sotto la soglia della Flat tax : Il Rapporto sul coordinamento della Finanza Pubblica 2018 della Corte dei Conti, appena reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della magistratura contabile, pone di fronte all'opinione pubblica e ancora di più di fronte al Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte e dai Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini un interrogativo estremamente delicato: l'introduzione della flat tax sarebbe di reale beneficio per la ...

La Flat tax serve davvero? Irpef già più bassa del 15% per 32 milioni di contribuenti : Secondo le stime contenute nel Rapporto 2018 della Corte dei Conti, per moltissimi cittadini l'Irpef è già sotto la soglia della flat Tax

Mini Flat tax : regime agevolato per under 35 e over 55 fra le possibili novità : La Flat tax è uno degli argomenti che sta tenendo banco in questi ultimi giorni di Agosto. Stando alle ultime indiscrezioni circolate, pare che nei prossimi mesi arrivera' in una prima fase una sorta di Mini Flat tax. Il Governo potrebbe introdurre una serie di novita' per ciò che concerne il regime forfettario, come ad esempio quelle che riguardano i limiti sui ricavi e compensi riferiti ai titolari di partita Iva al 15%, che potrebbero essere ...

Mini Flat Tax/ Governo - aliquota unica al 15% : partite Iva più convenienti che essere dipendenti? : Mini Flat Tax/ Governo, per imprese e autonomi fino a 100mila euro: ecco cosa cambia con la proposta di legge della Lega sottoscritta dal Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:36:00 GMT)

Mini Flat tax - in arrivo con nuove regole e restringimento beneficiari : tutti i dettagli - : Scrive Francesco Giavazzi su L'Economia: «E' citata solo tre volte nel Contratto che regge il governo giallo-verde». Eppure è la chiave per la riduzione dei prezzi e la tutela del consumatore. E' del ...

Flat tax - perché converrà licenziarsi : conti in tasca - una pioggia di soldi per i precari : E se i precari fossero contenti di esserlo? In Italia, patria del lavoro pubblico e del posto fisso, l' ipotesi somiglia a una bestemmia. Solo un pazzo rinuncerebbe alle ferie estive, ai giorni di ...