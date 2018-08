Firenze | per l' ex calciante scatta il fermo Decisiva la trattativa di un ispettore

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Firenze - segni percosse su 80enne morta : si indaga per omicidio/ Ultime notizie : lividi e ferite sul corpo : Firenze, segni percosse su 80enne morta: procura apre fascicolo per omicidio come conseguenza dei presunti maltrattamenti. La segnalazione del medico legale.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Firenze. Ponte Vespucci : lavori per la messa in sicurezza del pilone scalzato : Partiranno oggi, martedì 28 agosto, i lavori propedeutici alla messa in sicurezza de pilone ‘scalzato’ di Ponte Vespucci a Firenze.

Firenze - Nardella 'Governo chiede di fare manutenzione delle opere pubbliche però taglia i fondi' : 'Chiediamo al Governo come mai ha deciso di tagliare la quasi totalità di fondi del piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, circa due miliardi di euro, visto che molti dei progetti riguardavano ...

Firenze - principe saudita perde la borsa del tesoro : dentro 300mila euro in gioielli e contanti : Mistero sulla sparizione di una valigetta piena di documenti e oggetti preziosi di un principe saudita che ha denunciato di averla smarrita a Firenze alla fine di un pomeriggio di shopping. Lo sceicco ha presentato denuncia convinto di averla lasciata nel taxi, ma per ora del malloppo nessuna traccia.Continua a leggere

Tra Pisa e Firenze - Simeone riabbraccia il suo primo amore e torna in Italia per il figlio Giò : A Pisa quel centrocampista pieno di grinta se lo ricordano molto bene, aveva appena vent'anni ma "garra", corsa, pressing, cattiveria e incursioni erano le stesse che lo hanno reso grande in campo ...

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

Allerta Meteo Firenze : nuovo avviso per temporali forti : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala anche per oggi, giovedì 23 agosto 2018, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle aree del Valdarno Superiore, Firenze, Valdelsa-Valdera, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Sono previste precipitazioni localizzate, a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnate da colpi di vento e grandinate. L'articolo ...

Firenze - alla festa di Sting c'è Zucchero : duetto a sorpresa per 'Senza una donna' : sorpresa per gli ospiti di Sting nella sua tenuta 'Il Palagio', a Figline Valdarno, in provincia di Firenze,. Per celebrare il ventiseiesimo anniversario di matrimonio con la moglie Trudie, il 66enne ...

Cade cartello sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : auto sfiorate : Piombato sulle carreggiate, nessun ferito. C'era un temporale in corso, forse colpito da un fulmine