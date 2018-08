Firenze | finisce la caccia all’uomo | il 48enne si è arreso ed è stato catturato

fanpage

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il fermato è Rolando Scarpellini,ex calciante ricercato da mercoledì per aver aggredito una donna in un locale ed essersi aggirato per le strade armato di una pistola. L'uomo èconvinto a consegnarsi dopo una trattativa ma, durate l'interrogatorio in Questura, avrebbe minimizzato i fatti a lui contestati.