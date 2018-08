Firenze | ex Calciante arrestato Ultime notizie | Scarpellini già accusato in

Firenze - EX "CALCIANTE" ARRESTATO/ Ultime notizie - Scarpellini alla campagna : "Ora vado a casa tua e sparo" : FIRENZE, ex calciante Rolando Scarpellini interrogato in questura: "non volevo fare del male a nessuno". La sua ricostruzione dei fatti ma nega di aver minacciato con la pistola.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Firenze - ex calciante "non volevo far male"/ Ultime notizie - Scarpellini interrogato nega minacce con pistola : Firenze, ex calciante Rolando Scarpellini interrogato in questura: "non volevo fare del male a nessuno". La sua ricostruzione dei fatti ma nega di aver minacciato con la pistola.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Firenze - l'ex calciante interrogato : "Non volevo far male a nessuno". Ritrovate le pistole : Firenze, 30 agosto 2018 - " Non volevo fare del male a nessuno , non volevo fare male a nessuno". E' la frase, ripetuta più volte, che Rolando Scarpellini , 48 anni, ha detto ai poliziotti che lo ...

Firenze - fermato ex calciante : pistola e minacce a fidanzata/ Ultime notizie Scarpellini “non volevo far male” : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. fermato e interrogato l'ex calciante(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:33:00 GMT)

ARMATO DI PISTOLA MINACCIA EX FIDANZATA : FERMATO EX CALCIANTE/ Firenze - ultime notizie : Scarpellini minimizza : Firenze, MINACCIA donna con la PISTOLA in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Firenze - per l'ex calciante scatta il fermo. Decisiva la trattativa di un ispettore : Firenze, 30 agosto 2018 - Rolando Scarpellini , l'ex calciante di 48 anni ricercato da ieri pomeriggio dopo l'aggressione e le minacce alla dipendente del bar di piazza Isolotto, e i colpi di pistola ...