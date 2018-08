Fiorello e il nuovo show su Rai 1 | ecco i volti inediti che lo affiancheranno

Fiorello al lavoro sul nuovo show : con lui anche Fabio Rovazzi e Carlo Cracco : Cancellato, confermato, rimandato. Il destino del nuovo show di Fiorello in Rai è quanto mai misterioso. Le trattative per la firma del “pesante” contratto sono ancora in corso ma lo showman siciliano si è detto “prontissimo a tornare in Rai”, tanto che pare sia già al lavoro sul suo nuovo programma. Secondo il settimanale Chi infatti, Fiorello avrebbe incontrato Fabio Rovazzi e lo chef Carlo Cracco per coinvolgerli nel ...

Retroscena Blogo : Fabio Rovazzi verso il nuovo show di Fiorello su Rai1 : In attesa dell'annuncio ufficiale, Fiorello è già al lavoro per il suo nuovo show che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno (si parla di 4 puntate da lunedì 19 novembre a lunedì 10 dicembre). Le prime riunioni con gli autori sono già state fatte, tante idee sono state messe sul tavolo e le primissime decisioni sono state prese. Tra queste anche quelle riguardanti i personaggi che affiancheranno lo showman siciliano. prosegui la ...

Fiorello - chiesta al Comune di Roma concessione per realizzare il teatro del suo nuovo show su Rai1 : Il più volte annunciato ritorno in Rai di Fiorello con un programma tutto suo sembra concretizzarsi. Infatti, in attesa che venga rinnovato il consiglio di amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini scaduto il 30 giugno, qualche passo in avanti per riportare lo showman siciliano sulla tv pubblica è stato fatto. È notizia di queste ore, infatti, che la società produttrice Ballandi ha chiesto alla sindaca di Roma Virginia Raggi la ...