Figlia si suicida | madre si lancia da finestra e muore

Kate Spade suicida : muore anche il padre/ L’89enne Earl F. Brosnahan Jr non ha retto al dolore per la Figlia : Kate Spade suicida: muore anche il padre. L89enne Earl F. Brosnahan Jr non ha retto al dolore per la figlia ed ha avuto un attacco di cuore poco prima dei funerali della donna(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:54:00 GMT)