Figlia muore | madre si lancia dal balcone e si uccide Pagani | ultime notizie | ragazza

Muore la Figlia - madre si lancia nel vuoto/ Ultime notizie Pagani : famiglia già seguita dai servizi sociali : Pagani , Salerno, : madre scopre figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano. Doppio suicidio? Mistero sulla tragedia campana: Ultime notizie.

Cittadella - massacrata di botte dalla Figlia : anziana muore dopo tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...

Tiene fra le braccia la Figlia che muore : l'immagine straziante condivisa dalla moglie di Bode Miller : Un'immagine devastante quella condivisa dalla moglie di Bode Miller, la cui figlia è morta a soli 19 mesi affogando in una piscina. La foto mostra la donna tenere in braccio la bambina intubata, quando ancora i medici stavano provando a salvarle la vita. La mamma è una maschera di dolore. Accanto all'immagine una didascalia straziante:"Vorrei poter avere un altro giorno per tenerti, ma fino a quel giorno, continuare a aiutarmi e a ...

Rifiutano la chemio per curare la Figlia con incenso e curcuma : 14enne muore di tumore : La storia di Zara, quattordici anni, arriva dall’Ohio. I genitori rifiutavano la chemioterapia, temendo che avrebbe ucciso non solo il tumore ma anche le cellule buone e la stessa ragazza. Dopo una battaglia legale durata un anno la ragazzina è morta poco dopo che il giudice ha ordinato le terapie convenzionali.Continua a leggere

Roma - al volante senza patente si schianta : muore una Figlia di 8 anni - grave l'altra di 7 : L'uomo, un 39enne, è poifuggito dall'ospedale dove era stato trasportato ma è statorintracciato qualche ora dalla polizia. Risultato positivoall'alcol test, è stato denunciato.

Ubriaco si schianta - muore Figlia 8 anni : 13.30 Al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l'effetto dell'alcol, si è ribaltato con l'auto e nell'impatto è morta una delle due figlie a bordo, una bimba di 8 anni. Grave l'altra bimba di 6. E' accaduto a Nettuno, vicino Roma. L'uomo, un 39enne, è poi fuggito dall' ospedale dove era stato trasportato ma è stato rintracciato qualche ora dopo dalla polizia. Risultato positivo all' alcol test, è stato denunciato.

