Fico | Orban | quanto di più lontano da me

Roberto Fico : "Orban? È quanto di più lontano ci sia da me" : "Orban? È quanto di più lontano ci sia dalla mia testa, come politica, come principi e come valori". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine di una visita in un bene confiscato alla camorra ad Afragola, in provincia di Napoli.Il premier ungherese ha incontrato Matteo Salvini il 28 agosto a Milano. In quell'occasione Orban aveva detto del ministro dell'Interno italiano ...

Salvini incontrerà Orban a Milano per parlare di migranti (e chiude la polemica con Fico) : Sui migranti "alla faccia del Pd, non siamo certo soli. La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò Viktor Orban a Milano". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che al 'Corriere della sera' spiega: "Ci sarà ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare comunque e sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

MIGRANTI - ROBERTO Fico : "UE PUNISCA UNGHERIA DI ORBAN"/ Presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:40:00 GMT)