Fico | “Il premier ungherese Orban è quanto di più lontano ci sia da me”

Nave Diciotti - Salvini : “Vogliono processarmi? Facciano pure”. Poi attacca Fico : “Il ministro dell’Interno sono io” : “Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare. 700.000 sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza!”. Queste le parole con cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato una lunga diretta facebook durante la quale è intervenuto sulla questione dei migranti bloccati sulla Nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con 177 migranti a ...

Denis Cavatassi - Fico ricorda l’italiano condannato in Thailandia : “Il nostro Paese rifiuta la pena di morte” : “La storia giudiziaria e detentiva di Denis Cavatassi colpisce profondamente e chiama in causa la nostra coscienza civile e democratica”. Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato in una nota pubblicata su Facebook l’imprenditore di Tortoreto (Teramo), dichiarando di essere vicino a lui e alla sua famiglia. Cavatassi è stato arrestato nel 2011 in Thailandia con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo ...

F1 – Hamilton tra errori e difFicoltà - Rosberg ci mette il carico : “il suo linguaggio del corpo parla chiaro” : L’ex compagno di squadra di Hamilton ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Germania, ponendo l’attenzione su una situazione in particolare Non è certamente un periodo facile per Lewis Hamilton, come conferma il guaio idraulico che ha condizionato le sue qualifiche in Germania. Photo4 / LaPresse Un problema che lo obbligherà a partire dalla quattordicesima posizione, rendendo in salita una gara che vede il ...

Quanto ti resta da vivere? Con “il test della morte” puoi saperlo in pochi minuti. Nessun algoritmo - è un esame medico speciFico : Quanto tempo ti resta da vivere? puoi scoprirlo “così”. Ma poi siamo proprio sicuri di volerlo sapere? E se la risposta fosse: “tra un anno”, come reagiremmo? A ogni modo, che sia tra 50 anni o tra 10, per scoprirlo basterebbe fare un test del sangue. È Quanto sostengono i ricercatori della Scuola di Medicina della prestigiosa Università di Yale negli Stati Uniti che hanno creato in laboratorio un rivoluzionario test del sangue per predire ...