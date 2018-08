Fermato per violenza sessuale su 14enne | torna libero Pm Milano “rapporto fu

Segregata per 14 giorni in un cassone per mele : Fermato un 50enne di Bolzano : Per due settimane l'uomo l'ha tenuta reclusa nelle campagne del Veronese concedendole una mela e una bottiglietta di acqua al giorno

Rimini - venditore ambulante di rose molesta turista : Fermato per violenza sessuale : Una turista danese di 26 anni ha denunciato di aver subito abusi sessuali domenica all’alba, a Rimini, da parte di un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. I carabinieri, nel giro di 24 ore, lo hanno individuato e arrestato. L’uomo era stato già denunciato per tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni una nei confronti di una minorenne. È stato sottoposto, nel corso della notte, a ...

Esce di casa per uccidere il compagno della ex : Fermato : Deruba la mamma e poi minaccia di uccidere il nuovo compagno dell'ex moglie. Fortunatamente i poliziotti sono intervenuti prontamente e hanno evitato il peggio. In manette è finito un 47enne ...

Russia : portavoce - Navalni Fermato per protesta di gennaio

Jesolo - per lo stupro della 15enne Fermato un senegalese. Salvini : «Non possiamo espellerlo» : stupro della quindicenne a Jesolo: è stato fermato un senegalese di 25 anni, rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre in un hotel. Era già conosciuto dalle forze dell'ordine e...

Jesolo - Fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...

