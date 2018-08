Federer | La Davis non diventi Coppa Piqué

Riforma Davis - Federer : 'Non può diventare la coppa Piqué' : Non ho ancora parlato con Piquè, ma ammetto che è un pò strano vedere un calciatore intromettersi così negli affari del mondo del tennis', dice a chiare lettere Federer , che pur dicendosi a favore ...

Federer contro Piquè : “la Davis non può diventare la sua coppa!” : Roger Federer non le manda a dire a Piquè, colui il quale ha modificato la Coppa Davis grazie al gruppo Kosmos “La coppa Davis non può diventare la coppa Piquè”. Roger Federer si esprime così sulla riforma del celebre torneo per nazioni varata dal gruppo Kosmos, fondato e presieduto dal calciatore spagnolo del Barcellona. Il nuovo format, che ha ottenuto il via libera dall’Itf, farà della Davis una sorta di Mondiale di ...