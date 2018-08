Tennis - Roger Federer : “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup” : Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di Tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta). Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ...

Federer : La Davis non diventi Coppa Piqué : ANSA, - ROMA, 30 AGO - "La Davis non deve diventare la Piqué cup. Non ho parlato con lui, ma posso dire che mi sembra strano vedere un calciatore intromettersi nel nostro sport. L'importante che la Coppa Davis non diventi la Coppa Piqué". Parole come pietre, quelle usate da Roger Federer dopo il match nel primo turno agli Us Open di New York, rilanciate da diversi ...

Riforma Davis - Federer : 'Non può diventare la coppa Piqué' : Non ho ancora parlato con Piquè, ma ammetto che è un pò strano vedere un calciatore intromettersi così negli affari del mondo del tennis', dice a chiare lettere Federer, che pur dicendosi a favore ...

Roger Federer critico sulla nuova Coppa Davis : 'Non deve essere Piquè Cup' : Ogni sport ha le proprie caratteristiche e la sua storia, personalmente il tennis mi piace così com'è. Sono appassionato di questo sport fin da quando ero bambino, seguo tutti i tornei, conosco le ...

Tennis. Federer critico sulla nuova Davis : 'Non deve essere la Piqué Cup' : Ogni sport ha le proprie caratteristiche e la sua storia, personalmente il tennis mi piace così com'è. Sono appassionato di questo sport fin da quando ero bambino, seguo tutti i tornei, conosco le ...

Federer contro Piquè : “la Davis non può diventare la sua coppa!” : Roger Federer non le manda a dire a Piquè, colui il quale ha modificato la Coppa Davis grazie al gruppo Kosmos “La coppa Davis non può diventare la coppa Piquè”. Roger Federer si esprime così sulla riforma del celebre torneo per nazioni varata dal gruppo Kosmos, fondato e presieduto dal calciatore spagnolo del Barcellona. Il nuovo format, che ha ottenuto il via libera dall’Itf, farà della Davis una sorta di Mondiale di ...