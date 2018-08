Febbre del Nilo | nuovo caso a Milano | disinfestazioni a Segrate e Pioltello

Febbre del Nilo - nuovi casi in Friuli : ricoverato un anziano di Fiumicello e altri sei nel Pordenonese : Dopo un primo screening all'ospedale di Pordenone, si è in attesa della conferma del test del Burlo Garofolo

West Nile - altro morto a Ravenna / La Febbre del Nilo attacca l'Italia : terza vittima nelle ultime settimane : West Nile, altro morto a Ravenna: la Febbre del Nilo attacca l'Italia. Si tratta della terza vittima nelle ultime settimane. Ad essere colpito stavolta è un uomo di 83 anni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:47:00 GMT)

Febbre del Nilo Occidentale : 3ª vittima nel Ravennate : Il virus del Nilo Occidentale ha provocato una nuova vittima nella provincia di Ravenna: si tratta di un paziente 83enne deceduto lunedì nell’ospedale di Lugo. L’uomo era stato ricoverato il 9 agosto in Terapia intensiva in seguito una Febbre persistente ed era affetto da malattie pregresse. Le altre due vittime sono un 85enne di Lugo e una 87enne dell’are di Faenza, già debilitati da altre patologie. Secondo i dati ...

Fare il bagno nei fiumi e nei laghi : attenti alla "Febbre delle lumache" : La schistosomiasi o bilharziosi o febbre delle lumache, è una malattia parassitaria causata da vermi trematodi del genere Schistosoma. Si stima che l'infezione interessi 250 milioni di persone, la ...

Febbre del Nilo occidentale : almeno 213 casi in Serbia - 21 vittime : Finora si sono registrati ben 231 casi di Febbre del Nilo occidentale in Serbia, 21 le vittime: lo ha reso noto l’Istituto di sanità pubblica “Milan Jovanovic Batut”, secondo cui il maggior numero di casi si è registrato nella capitale Belgrado (108). L'articolo Febbre del Nilo occidentale: almeno 213 casi in Serbia, 21 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Oristano. Febbre del Nilo : nuovi casi tra gli animali. Positivi i test per volatili e zanzare : Quattro volatili e una colonia di zanzare sono risultati infetti dal virus della Febbre del Nilo Occidentale. Lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico di Sassari. Tre carcasse ...

Febbre del Nilo - uomo ricoverato al San Luca di Lucca : Un uomo di Mantova si trova ricoverato al San Luca di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo. In Lucchesia per una visita a parenti

La Febbre del Nilo - adesso fa paura anche in Italia : ... di particolare importanza in questo senso sono gli uccelli migratori responsabili della diffusione del virus nel mondo.

Epidemia Febbre del Nilo in Italia : molte le vittime in varie Regioni : Si tratta ormai di una vera e propria Epidemia quella della cosiddetta “febbre del Nilo”. In molte Regioni del nord Italia si cominciano a contare i primi morti; tra queste, l’Emilia Romagna e il Veneto. In corso in Italia un’Epidemia di West Nile, ovvero la febbre del Nilo Denominato West Nile, questo virus starebbe spopolando in molte Regioni del nord Italia. In Emilia Romagna per la prima volta si registrano le prime ...