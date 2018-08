FDI | Ponte Scafa | Raggi partecipi a Consiglio Straordinario

romadailynews

: RT @FratellidItaIia: Crollo ponte, Foti: Audizione Toninelli più di facciata che di sostanza, FdI chiede nazionalizzazione - BroggiGio : RT @FratellidItaIia: Crollo ponte, Foti: Audizione Toninelli più di facciata che di sostanza, FdI chiede nazionalizzazione - adrianobusolin : RT @FratellidItaIia: Crollo ponte, Foti: Audizione Toninelli più di facciata che di sostanza, FdI chiede nazionalizzazione - aldocardoni : Crollo ponte, Foti: Audizione Toninelli più di facciata che di sostanza, FdI chiede nazionalizzazione… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Roma – “Come noto domani alle 12.30 si terra’ a Fiumicino ilcomunalein merito alla chiusura deldella. Come segnalato da Fdi anche il senso unico alternato si e’ rivelato un palliativo che non risolve le criticita’ sulla mobilita’ cittadina che interessa, e’ bene ricordarlo, sia i residenti che i pendolari. La presidente Di Pillo e’ scomparsa dai radar, qualcuno le ricordi che il territorio maggiormente interessato e’ proprio quello da lei amministrato: il Municipio X”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Monica Picca capogruppo nel Municipio X. “All’indomani di iniziative tampone e provvedimenti senza una soluzione definitiva, si conferma la mancanza di ...