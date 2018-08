Farmaci | allerta FDA | rischi di infezioni genitali gravi con anti-diabete

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha lanciato l’allarme sul possibileo dilegato ad alcunicontro il: si tratta degli inibitori di Sglt2, collegati a casi di fascite necrotizzante del perineo (cancrena di Fournier). Secondo l’agenzia è necessario introdurre nuove indicazioni in merito nel foglietto illustrativo di tali medicinali. La patologia si è sviluppata in 12 pazienti dopo diversi mesi dalla terapia, tra marzo 2013 e maggio 2018, riporta FirstWordPharma: tutti casi ospedalizzati e sottoposti a intervento chirurgico a causa del disturbo, con un decesso. L'articoloFDA,diconMeteo Web.