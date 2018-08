Fantacalcio | 3^ giornata | gli sconsigliati

Consigli Fantacalcio - 3^ giornata : Higuain - Icardi e Ronaldo si sbloccheranno? : Si avvicina il weekend e gli appassionati di fantacalcio iniziano a studiare le probabili formazioni del turno di Serie A ormai imminente. Il terzo turno inizia subito col botto: venerdì alle 20:30 a San Siro andrà in scena Milan–Roma. Impegni in Emilia-Romagna per Inter e Juve, che nella giornata di sabato saranno ospiti rispettivamente di Bologna e Parma. Domenica spicca la partita di Marassi tra la Sampdoria di Giampaolo e il Napoli di ...

Fantacalcio : cosa ci ha detto la 2ª giornata di Serie A : Tempo di asta per molte leghe di Fantacalcio e allora vediamo che risposte ci ha dato la seconda giornata di Serie A. Tenetene conto quando lanciate o rilanciate per un giocatore... piatek è un bomber ...

PAGELLE/ Roma-Atalanta (3-3) : Fantacalcio - Nzonzi commenta positivamente il suo esordio (Serie A 2^ giornata) : PAGELLE Roma Atalanta (3-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:39:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Atalanta (3-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata) : Pagelle Roma Atalanta (3-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 2.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 2.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 2.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 2.a Giornata […]

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 2.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 2.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 2.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 2.a Giornata […]

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della seconda giornata. Tutti i bonus e malus : In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto ...

Pagelle/ Inter-Torino (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter-Torino (2-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:51:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Torino : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:19:00 GMT)

PAGELLE/ Napoli-Milan (3-2) : Pipita rimandato. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : PAGELLE Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Milan (3-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : Pagelle Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A / 2^ giornata - le dritte : Papu Gomez in copertina : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:32:00 GMT)

CONSIGLI Fantacalcio SERIE A / Le dritte per la 2^ giornata : alti e bassi per i big : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:37:00 GMT)