Facebook Watch si estende oltre i confini statunitensi E arriva anche in Italia

La Facebook tv diventa globale : arriva anche in Italia Watch : diventa sempre più globale la sfida ai contenuti televisivi tradizionali, già assaltati da YouTube, Amazon e Netflix. arriva in tutto il mondo e anche in Italia, Facebook Watch, il servizio del social network lanciato un anno fa solo negli Stati Uniti. È in streaming e offre programmi di sport, notizie ma anche serie originali come Skam e Sorry For Your Loss, al pari dei concorrenti. Ma con tutto il peso di due miliardi di ...

Facebook Watch - la tv social sbarca in Italia : nuova sfida a Netflix e Amazon : 'Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan', spiega in un post ufficiale Fidji ...

Watch - la tv di Facebook arriva in Italia : Ad un anno dal lancio negli Usa, il servizio video raggiunge tutto il mondo. Ma da noi, a differenza di molti altri Paesi europei, chi produce video non avrà accesso al sistema di distribuzione degli introiti pubblicitari. Almeno per ora

Facebook Watch arriva anche in Italia. La tv di Mark Zuckerberg sfida Youtube (e non solo) : Si allarga da oggi a tutto il mondo, anche all'Italia, Facebook Watch, la tv del social network già lanciata negli Usa un anno fa. Una sfida non solo alla tv tradizionale, ma anche a Youtube, Amazon e Netflix. "Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan", spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione ...

