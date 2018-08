F1 | Vettel resta con i piedi per terra | “Monza speciale | ma ci vuole cautela La

F1 – Vettel esalta il nuovo motore Ferrari ma resta con i piedi per terra : “vantaggio sulla Mercedes? Secondo me…” : Sebastian Vettel esalta il nuovo motore della sua Ferrari dopo il successo a Spa, ma resta con i piedi per terra: per le prossime gare ci sarà da combattere Una Ferrari strepitosa vince il Gp di Belgio grazie alla grande prestazione di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco esalta, in conferenza stampa, il nuovo motore montato sulla sua monoposto ma è consapevole che la battaglia con la Mercedes durerà fino alla fine del Mondiale: “il ...

F1 – Nove anni dopo - la Ferrari torna a dominare Spa : vittoria monumentale per Vettel - Hamilton resta a guardare : Sebastian Vettel si porta a casa il GP di Belgio: il pilota Ferrari tiene a bada Hamilton (2°) e vince la gara sul circuito di Spa. Terzo Verstappen: ritiro doloroso per Raikkonen Partenza da batticuore subito dopo lo spegnimento dei semafori. Hulkenberg non riesce a frenare in tempo alla prima curva e si schianta contro Alonso facendolo letteralmente ‘volare’ su Charles Leclerc: decisiva la protezione dell’halo che ha ...

F1 - Vettel non si arrende dopo le qualifiche : “l’obiettivo resta la vittoria - il quarto posto non cambia nulla” : Il pilota della Ferrari commenta le deludenti qualifiche del Gp di Budapest, sottolineando però come il suo obiettivo resta la vittoria Una delusione cocente, un quarto posto nelle qualifiche del Gp di Budapest che Sebastian Vettel non si sarebbe mai aspettato. La pioggia però rovina i piani del tedesco, incapace di reagire allo schiaffo di Hamilton che, con un giro perfetto, si prende la pole davanti al compagno di squadra ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : i dolori al collo condizioneranno la prestazione di Vettel? Il tedesco minimizza ma… : “Non sono preoccupato. Il collo oggi è diventato un po’ rigido ma penso che la notte aiuterà. Poi il ritmo più lento renderanno meno intense le sollecitazioni, quindi credo che sarà tutto okay“. Con queste parole Sebastian Vettel ha chiarito la sua condizione dopo le qualifiche di ieri del GP di Gran Bretagna 2018, decimo round del Mondiale di Formula Uno, che lo hanno visto concludere in seconda posizione a 44 millesimi dal ...