F1 | Monza | Vettel vuole terzo trionfo

F1 – Vettel a Monza per puntare in alto : la carica di Seb tra ‘trucchetti’ e fiducia : Sebastian Vettel sicuro e concentrato esclusivamente sul lavoro Ferrari: le parole del tedesco del team del Cavallino in conferenza stampa a Monza L’attesa è finalmente terminata: è ufficialmente iniziato il weekend del Gp d’Italia e dopo lo spettacolo di ieri a Milano i piloti sono finalmente a Monza per incontrare i tifosi e la stampa e raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo nuovo appuntamento della stagione ...

F1 Vettel : "Voglio unirmi a chi ha vinto a Monza con la Ferrari" : L'attenzione è tutta loro, Vettel e Raikkonen, al centro delle attese dei tifosi di Monza e delle domande della conferenza che ha aperto il week end del Gp d'Italia. Entusiasmo e consapevolezza dei ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari a Monza per vincere ancora' : Anche Raikkonen dello stesso avviso: 'Avvertiamo la pressione dei tifosi, qui per stare davanti a tutti'

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “Il vantaggio sulla Mercedes non è ampio come si crede. A Monza ci daranno filo da torcere” : Sebastian Vettel si è presentato decisamente carico ma concentrato al fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, è sembrato davvero fiducioso e pronto alla battaglia nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Monza. Dopo la vittoria nel GP del Belgio, poi, il morale dell’ex Red Bull è cambiato rispetto a come lo avevamo lasciato dopo l’Ungheria, ed è ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Vettel resta con i piedi per terra : “Monza speciale - ma ci vuole cautela. La biografia di Raikkonen? Non la leggo perchè…” : Il pilota tedesco ha parlato nel corso dell’evento organizzato a Milano alla viglia del week-end di Monza, tenendo i piedi per terra in vista della gara di domenica Emozioni ed entusiasmo, gioia e acclamazione. Il pomeriggio di ieri di Vettel e Raikkonen è stato davvero speciale, con i due piloti che hanno mandato in visibilio la folla mettendosi al volante delle proprie monoposto e percorrendo un piccolo circuito ricavato tra le ...

Formula 1 Milano Festival - Vettel : Monza è come un campionato : Il Tempio aprirà le porte da domani, consueto programma del week end, Gran Premio d'Italia al via con le parole del giovedì, prima di andare in pista. Fuori dal Tempio c'è lo spettacolo portato a un ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : ... poi, le Frecce d'argento a Monza hanno vinto tutte e quattro le ultime edizioni, avendo a disposizione una Power Unit dominante sui lunghi rettilinei del circuito più veloce del mondo. L'anno scorso ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel torna dalle vacanze e sbanca Spa - ora punta alla doppietta a Monza : I 44 giri del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno di ieri Sebastian Vettel li aveva già immaginati nella sua testa nel corso della sosta agostana. Il tedesco, infatti, era arrivato alle vacanze con il morale sotto i tacchi, per colpa dell’errore di Hockenheim e della beffa di Budapest, dove poteva vincere a mani basse, prima dell’arrivo della pioggia nel corso della qualifica. Il ferrarista si era già visto tutta la gara. ...

Il ritorno vittorioso di Vettel e il "trucco speciale" - in attesa di Monza : La Formula 1 è uno sport dove il mezzo è fondamentale: grandi campioni come Alonso nulla hanno potuto con macchine tecnicamente non all'altezza.Ebbene in questo mondo ipertecnologico checché se ne dica l'uomo ha ancora la sua importanza e può fare la differenza. Lo ha dimostrato Hamilton che sotto la pioggia ha strappato una pole per nulla scontata, anzi a voler essere onesti quasi impossibile da ottenere ...