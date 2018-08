F1 Monza | Raikkonen | «Il mio futuro? Ne devo parlare con il team»

Formula 1 - Raikkonen : 'Futuro? Non credo ci saranno novità a Monza' : 'Il mio futuro? A un certo punto si saprà, questo è certo, ma non penso che ci si possano attendere novità qua a Monza. Mi piace gareggiare, altrimenti non sarei qui oggi. Il resto non mi piace tanto ...

F1 – Raikkonen tra futuro e consapevolezze : le parole di Kimi a Monza : Kimi Raikkonen sereno e positivo in conferenza stampa a Monza: le parole del ferrarista in vista del Gp d’Italia L’attesa è finalmente terminata: è ufficialmente iniziato il weekend del Gp d’Italia e dopo lo spettacolo di ieri a Milano i piloti sono finalmente a Monza per incontrare i tifosi e la stampa e raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo nuovo appuntamento della stagione 2018 di ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Vettel resta con i piedi per terra : “Monza speciale - ma ci vuole cautela. La biografia di Raikkonen? Non la leggo perchè…” : Il pilota tedesco ha parlato nel corso dell’evento organizzato a Milano alla viglia del week-end di Monza, tenendo i piedi per terra in vista della gara di domenica Emozioni ed entusiasmo, gioia e acclamazione. Il pomeriggio di ieri di Vettel e Raikkonen è stato davvero speciale, con i due piloti che hanno mandato in visibilio la folla mettendosi al volante delle proprie monoposto e percorrendo un piccolo circuito ricavato tra le ...